Mondiali Volley 2018 – L’Italia femminile a Nagoya per la Final Six : le parole di Cristina Chirichella : Le azzurre del Volley sono arrivate a Nagoya: le sensazioni di Cristina Chirichella alla vigilia della Final Six dei Mondiali di pallavolo 2018 Tutto è pronto in Giappone per la terza fase del Campionato Mondiale femminile 2018, che prenderà il via domani. Dopo due settimane intense di emozioni e spettacolo le sfide tra Cina -Stati Uniti (ore 9.10) e Giappone-Serbia (ore 12.20, differita ore 14 su Raisport + HD) apriranno la “Top Six”, ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Giappone-Serbia - inizia la Final Six. L’Italia guarda interessata verso le semifinali : Domenica 14 ottobre incomincerà la Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile. A Nagoya (Giappone) si entra nel vivo della rassegna iridata e l’Italia guarderà con parecchio interesse la sfida tra le padrone di casa e la Serbia in programma alle ore 12.20: le due compagini sono inserite nello stesso girone della nostra Nazionale che poi lunedì affronterà le nipponiche, l’esito di questo scontro diretto ci dirà anche di cosa ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia arriva a Nagoya - Shinkansen super rapido e ora sotto con la Final Six : L’Italia è arrivata a Nagoya dove da domenica 14 a martedì 16 ottobre si disputerà la Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale, dopo aver vinto le prime nove partite giocate in questa rassegna iridata, è salita sul velocissimo Shinkansen, il treno express nipponico che ci ha portato da Osaka a Nagoya in appena un’ora di tempo. Viaggio tranquillo e agevole per le azzurre che tra oggi e domani si ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : parla Monica De Gennaro. Il libero : “Sappiamo che possiamo dare di più a livello mentale” : Dopo quella maschile anche la Nazionale femminile di pallavolo sta facendo sognare i tifosi italiani: ai Mondiali in Giappone le azzurre hanno vinto nove partite di fila e si presentano più che mai in fiducia alle sfide della terza fase, dove però tutte le squadre partiranno da zero. Il libero titolare, Monica De Gennaro, ha parlato a Tuttosport alla vigilia della fase calda della kermesse. Al quotidiano sportivo torinese la 31enne ha affermato: ...

Italia-Giappone - Mondiali Volley femminile 2018 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Lunedì 15 ottobre si giocherà Italia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) le azzurre faranno il proprio esordio nella Final Six della rassegna iriData e andranno a caccia di quella vittoria che metterebbe una seria ipoteca sulla conquista della semifinale: la nostra Nazionale, reduce da nove vittorie consecutive, se la dovrà vedere contro le padrone di casa che nel frattempo avranno già debuttato ...

Volley - Mondiali; azzurre alla Final Six. Mazzanti : ''Non cambieremo il nostro dna'' : Dopo Turchia, Cina, Russia e Stati Uniti continuerà il nostro percorso contro quasi tutte le migliori formazioni al mondo. Il Giappone potrà contare sul pubblico di casa, mentre per la Serbia basta ...

Volley Mondiali femminile - Blengini : "Forza ragazze - incrociamo le dita" : Il c.t. della Nazionale maschile al festival dello sport: "Giocare in Giappone è diverso che giocare in Italia"

Mondiali Femminili Volley 2018 – Coach Mazzanti analizza Giappone e Serbia : “dobbiamo fare attenzione a” : In vista delle partite della terza fase dei Mondiali Femminili di Volley 2018, Coach Mazzanti analizza Giappone e Serbia, prossime avversarie dell’Italia Prima giornata a Nagoya per la nazionale italiana femminile, da lunedì prossimo impegnata nella terza fase del Campionato del Mondo 2018. Le ragazze di Davide Mazzanti nella mattinata Giapponese si sono trasferite da Osaka, tramite “Shinkansen” (il treno proiettile capace di andare ...

