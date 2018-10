Monaco | Henry nuovo allenatore ' Torno in una squadra per me speciale'

Monaco - il ritorno di Henry : è lui il successore di Jardim : L’ex stella della Nazionale transalpina Thierry Henry è il nuovo allenatore del Monaco. Il club monegasco in settimana aveva esonerato Jardim e in mattinata ha confermato l’accordo con colui che negli anni novanta, prima di passare alla Juventus, faceva parte del reparto offensivo del club del Principato (141 partite e 28 gol dal 1993 al 1999, anno della vittoria della Ligue 1) insieme a David Trezeguet. Infatti, proprio sul ...

