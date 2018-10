Molise-Puglia | scossa di terremoto a largo di Termoli nella notte - dati INGV

Terremoto tra Molise e Puglia : scossa sulla costa [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Nuovo terremoto di 4.5 in Molise alle 22 - 22 : è la stessa faglia di San Giuliano di Puglia : Ieri sera, precisamente alle 22,22 ora italiana, una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 della scala Richter ha insistito sul Molise, sempre con epicentro molto vicino a Montecilfone, in provincia di Campobasso. La popolazione, gia' terrorizzata dalla prima violenta scossa [VIDEO] di magnitudo 5.1 delle 20,19 ora italiana, ha preferito restare all'esterno delle proprie abitazioni e raccogliersi all'aperto, soprattutto nelle piazze, ...

Nuova forse scossa di terremoto in Molise - l’Ingv : “E’ la stessa faglia di San Giuliano di Puglia del 2002” : “Un terremoto molto simile in termini di natura a quello di San Giuliano di Puglia del 2002″. Ad affermarlo all’Adnkronos, sulla base delle primissime rilevazioni, il presidente dell’Ingv Carlo Doglioni, che spiega come la faglia sia la stessa del sisma che colpì il Molise 16 anni fa e della scossa registrata due giorni fa, il 14 agosto scorso, sempre in provincia di Campobasso. “La localizzazione è leggermente più ...

