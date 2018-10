Modello Riace | stop del Viminale | Trasferire i migranti

Il Viminale di Salvini abbatte il "Modello Riace" : Dopo l'arresto del sindaco Domenico Lucano, arriva un'altra colpo per il cosiddetto modello Riace rivolto all'integrazione dei migranti. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, con una nota del 9 ottobre scorso, ha deciso il trasferimento dei migranti ancora ospiti nello Sprar gestito dal Comune di Riace.Nei mesi scorsi lo stesso Ministero aveva già evidenziato diverse anomalie nella ...

Migranti - il Viminale cancella il Modello Riace : saranno tutti trasferiti : REGGIO CALABRIA - Riace deve chiudere. Il ministero dell'Interno lo ha messo nero su bianco con una deliberazione del 9 ottobre scorso del suo dipartimento immigrazione che ordina la chiusura di tutti ...

Migranti - il Viminale cancella il Modello Riace : saranno tutti trasferiti : Con una circolare inviata al Comune calabrese e al prefetto di Reggio, il ministero dell'Interno ha disposto l'uscita degli stranieri ospitati nel paese

Quando Papa Francesco elogiava il sindaco di Riace Mimmo Lucano e il suo Modello : ... seguace di Natale Bianchi, Sasà Albanese, Francesco Cirillo, Peppino Lavorato, Emilio Sirianni, Giuseppe Impastato, solo per fare alcuni nomi che hanno ispirato la mia azione sociale e politica in ...

Il Modello Riace tra accoglienza e integrazione : il film gratis in streaming su Vimeo : "Il ministero ci accredita queste risorse con molto ritardo, ci siamo inventati un'idea di moneta locale spendibile solo a Riace con riscontro positivo dell'economia locale", spiegava il sindaco. Il ...

Marcia pace - Modello Riace per Nobel : ANSA, - PERUGIA, 7 OTT - "Candidiamo al Nobel per la pace il modello Riace": la proposta è arrivata da Flavio Lotti, coordinatore e anima della Marcia della pace PerugiAssisi, in occasione del suo ...

Marcia per la pace Perugia-Assisi - “Siamo oltre 100mila - corteo lungo 15 km. Candidiamo al Nobel il Modello Riace” : Per gli organizzatori ci sono state più di 100mila persone alla Marcia per la pace da Perugia ad Assisi. Il corteo si è snodato per circa 15 km e ha raggiunto, come da tradizione, la Basilica di San Francesco, per concludere il proprio viaggio alla Rocca. “Candidiamo al Nobel per la pace il modello Riace“. La proposta è arrivata dal coordinatore della manifestazione, Flavio Lotti. “Non ci riferiamo a persone in particolare e ...

Marcia pace - Modello Riace per Nobel : ANSA, - PERUGIA, 7 OTT - "Candidiamo al Nobel per la pace il modello Riace": la proposta è arrivata da Flavio Lotti, coordinatore e anima della Marcia della pace PerugiAssisi, in occasione del suo ...

Non processate il Modello Riace : io sto con Mimmo Lucano : Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, inventore di quell'utopia concreta che si chiama convivenza civile e accoglienza possibile, è stato arrestato con l'accusa di "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina": in pratica il "delitto di fraternita'". Evidenziato per escluderne la legittimità, il 6 luglio scorso, dal Consiglio costituzionale francese, equivalente della nostra Corte.Il Consiglio francese ha accolto il ricorso di ...

Arresto Lucano - pm Locri : “Modello Riace rovinato da sindaco non da me. Ricorda Pannella? Non mischiamo lana e seta” : “Il sindaco di Riace Mimmo Lucano ha detto che si tratta di reato di umanità? Veramente non ho trovato nel codice questo reato. Non è che quando si commette un reato per motivi di particolare valore morale o sociale il reato non è più tale, sempre reato resta”. Così a La Zanzara (Radio24) risponde a Giuseppe Cruciani il pm di Locri, Luigi D’Alessio, sull’Arresto del primo cittadino di Riace, Mimmo Lucano. E spiega: ...

Modello Riace - proteste in paese per l'arresto del sindaco : 'Mimmo era e resterà una brava persona' : A Riace proprio non ci stanno: l'arresto del sindaco Domenico Lucano non è piaciuto ai concittadini. "Questo posto faceva schifo prima che lui diventasse sindaco" dice un'anziana signora del posto, ...

SINDACO RIACE - “FUORILEGGE? RISPETTO PIÙ DI ALTRI LA COSTITUZIONE”/ Vescovo difende ‘Modello’ di Mimmo Lucano : SINDACO di RIACE, il "comizio" di Mimmo Lucano: "RISPETTO la Costituzione più di tanti ALTRI che si nascondono dietro il RISPETTO delle regole". Le polemiche e le critiche(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 20:35:00 GMT)

Mimmo Lucano prima dell’interrogatorio : “Non ho niente da nascondere. Modello Riace? Speriamo resti” : È arrivato in Tribunale per l’interrogatorio di garanzia il sindaco di Riace, Domenico Lucano, finito agli arresti domiciliari martedì scorso nell’ambito dell’operazione “Xenia” della Guardia di Finanza, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Ieri Lucano è stato sospeso dalla carica di sindaco dalla prefettura di Reggio Calabria. L'articolo ...

Riace - Saviano “Sindaco Domenico Lucano arrestato per reati d'umanità”/ Il PM : "No colpa se Modello fallisce" : Mimmo Lucano, arrestato il sindaco di Riace. La magistratura si spacca: “Marchiane inesattezze nell'inchiesta”. Le ultime notizie: procura e gip hanno tesi diverse(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 22:40:00 GMT)