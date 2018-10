Mobilità sostenibile - Parma prima città in Italia : Parma si conferma la città più "eco-mobile" d'Italia, sia per la consolidata presenza di un mobility manager di città e di servizi di sharing mobility, ma anche una buona dotazione di servizi di ...

L'ONU e la Mobilità sostenibile : a Vienna scenari per il futuro : Vienna, askanews, - Un'occasione per uno scambio di esperienze, di best practice, che provengono dalle storie delle città che ogni giorno sono chiamate a fronteggiare sfide per sostenere, attraverso l'...

World Energy Week : Mobilità sostenibile - gas naturale e biogas offrono soluzioni sostenibili già disponibili : La sfida globale della mobilità sostenibile non passa soltanto dai veicoli elettrici più adatti agli spostamenti urbani ma anche rinnovando il parco veicoli tradizionale (benzina e diesel) con emissioni sempre più basse e utilizzando per i mezzi pesanti sul lungo raggio il gas naturale liquido. E’ il messaggio lanciato dal Consiglio Mondiale dell’Energia (World Energy Council) durante la World Energy Week in corso di svolgimento a Milano fino a ...

Non solo elettrico - anche Gnl protagonista Mobilità sostenibile : Milano, 11 ott., askanews, - La sfida globale della mobilità sostenibile non passa soltanto dai veicoli elettrici più adatti agli spostamenti urbani ma anche rinnovando il parco veicoli tradizionale, ...

Mobilità sostenibile - inaugurata Base Ald alla Concessionaria Romeoauto : Parte da Perugia un ambizioso progetto di car sharing regionale elettrico con Ald Automotive A Settevalli un experience point per il noleggio a lungo termine di auto, moto e veicoli commerciali , ...

Vicenza - Mobilità sostenibile al festival 'Citemos' : Si tratta di uno tra i più importanti eventi italiani in materia di sostenibilità e tecnologia e si pone un duplice obiettivo: da un lato fornire contenuti e soluzioni per il mondo dell'...

Mobilità sostenibile - come risparmiare inquinando meno : La necessità di un cambiamento dal punto di vista ambientale spinge le città a pianificare un trasporto urbano più pulito, confrontandosi sulle sfide che si affacciano al comparto dei trasporti e guardando ad un progresso sostenibile. In particolare, si punta alla “multimodalità”, ossia la scelta di diversi mezzi di trasporto, anche all’interno dello stesso spostamento, funzionale al risparmio o alla comodità, appena celebrata durante la ...

Raggi : Roma diventi leader della Mobilità sostenibile : Roma, 1 ott., askanews, - 'La mobilità sostenibile rappresenta il futuro delle nostre Città. Roma è in prima linea in questa rivoluzione 'a impatto zero' e l'incremento della copertura dei servizi di ...

Giochi e Mobilità sostenibile vanno 'a ruota libera' per i bambini : domani in Piazza d'Armi : Spettacoli Il giro del mondo sostenibile. Girolamo Rombenchi non vede l'ora di raccontare le sue incredibili avventure vissute sul suo bolide rosso e di mostrare le arti e gli oggetti che ha ...

Mobilità sostenibile : bike sharing per gli studenti al liceo Majorana : Come ultima tappa della Settimana della Mobilità sostenibile il 21 settembre 2018 alle ore 10:00 al liceo Majorana dell’EUR gli studenti incontrano l’Assessore alla Mobilità del Municipio. «Abbiamo lavorato per mesi – hanno sottolineato l’Assessore alla Mobilità del IX Municipio Alessandro Drago e il Preside dell’Istituto Prof. Fausta Grassi – e siamo felicissimi di vedere i ragazzi condividere biciclette elettriche per andare a scuola grazie ai ...

Mobilità sostenibile - Ikea consegnerà solo con mezzi elettrici : Jesper Brodin, CEO del Gruppo Ikea, ha dichiarato che per l'azienda è fondamentale crescere e avanzare sempre più nel mondo sostenibile, questo il motivo per cui è iniziata la corsa verso i mezzi ...

UBI Banca punta a Mobilità aziendale sempre più sostenibile : Teleborsa, - Prosegue l'impegno di UBI Banca per la tutela dell'ambiente . Il Gruppo Bancario ha aggiunto al proprio parco auto la nuova Renault ZOE, un'autovettura elettrica a zero emissioni dirette. ...

