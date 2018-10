Milano | da lunedì si riaccendono i termosifoni in case | uffici e negozi

Milano : da lunedì potenziati bus in Barona - Quarto Cagnino - Cormano : Milano, 29 set. (AdnKronos) - Da lunedì primo ottobre Atm, l'azienda dei trasporti municipale di Milano, aumenta i collegamenti per chi si sposta nei quartieri della Barona, Quarto Cagnino e anche Cusano Milanino. Novità per le linee 71, 78, 727 e per i bus di quartiere Q46 e Q71. “Sempre più capill