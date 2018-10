Milano | buona la prima col Buducnost in Eurolega

Risultati Eurolega Basket 2ª Giornata – Buona la prima per Milano : Budcnost ko - l’Olimpia vince in trasferta : I Risultati della seconda Giornata dell’Eurolega di Basket: buono l’esordio dell’Olimpia Milano contro il Budcnost Dopo una prima Giornata all’insegna dei trionfi di Real Madrid, Panathinaikos, CSKA Mosca e Anadolu Efes, l’Eurolega di Basket vede scendere in campo anche l’unica squadra italiana in competizione. L’Olimpia Milano inizia col piede giusto l’avventura nel campionato continentale ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : buona la prima per Milano. L’Olimpia espugna il campo del Buducnost : Esordio vincente per Milano nell’Eurolega 2018-2019. L’Olimpia ha superato in trasferta per 82-71 il Buducnost al termine di una partita che ha sempre visto la squadra di Pianigiani avanti. Milano ha avuto qualche momento di sbandamento, arrivando ad avere solo tre punti di vantaggio a pochi minuti dal termine, ma è molto positiva la reazione avuta nel finale, quando la formazione italiana ha saputo gestire gli ultimi possessi al ...

Basket - Milano e Bologna buona la prima - cadono Torino e Brescia : La squadra di coach Sacripanti guidata da un super Punter espugna Trieste. Milano non senza faticare ha la meglio su Brindisi, sorridono Venezia, Varese e Reggio Emilia

Basket - 1a giornata Serie A 2018-2019 : buona la prima per Milano. Venezia batte al supplementare Torino - Varese supera Brescia : Dopo i due anticipi di ieri si è conclusa la prima giornata della Serie A di Basket. Esordio positivo per l’Olimpia Milano, che sfonda quota 100 punti e supera per 103-94 una mai doma Happy Casa Brindisi. Una partita che ha visto i pugliesi giocare alla pari per venti minuti (avanti anche 48-47) contro i Campioni d’Italia in carica, che hanno costruito il parziale decisivo (34-20) nel terzo quarto. Ottima prima in A con la maglia di ...

Rapporto uomo-natura e sviluppo sostenibile - torna a Milano il festival 'A Seminar la Buona Pianta' : Il Rapporto fra l'uomo e la natura e il ruolo dell'impresa sostenibile nell'economia del futuro. Questi alcuni dei temi al centro del festival 'A Seminar la Buona Pianta' a Milano

Sostenibilità : al via a Milano festival 'A seminar la buona pianta' - 3 - : ... che quest'anno verteranno attorno ai concetti di impresa responsabile, Sostenibilità e società benefit, si alternano momenti ludici-informativi che uniscono arte, scienza, spettacolo e divertimento. ...

A Milano il festival 'A seminar la buona pianta' : Scrittori, artisti, musicisti, scienziati e uomini d'impresa insieme a Milano per incontri e spettacoli che si tengono da Palazzo Mezzanotte all'Orto Botanico di Brera, dalla Fondazione Feltrinelli ...

A Milano il festival 'A seminar la buona pianta' : Milano, 28 set. (AdnKronos) - Torna a Milano, da oggi fino a domenica, il festival organizzato da Aboca per progettare un futuro sostenibile, 'A seminar la buona pianta'. Scrittori, artisti, musicisti, scienziati e uomini d'impresa insieme a Milano per incontri e spettacoli che si tengono da Palazzo

Sostenibilità : al via a Milano festival 'A seminar la buona pianta' : Scrittori, artisti, musicisti, scienziati e uomini d'impresa insieme a Milano per incontri e spettacoli che si tengono da Palazzo Mezzanotte all'Orto Botanico di Brera, dalla Fondazione Feltrinelli ...

A Milano il festival 'A seminar la buona pianta' : Milano, 26 set. (AdnKronos) - Torna a Milano, da venerdì 28 al 30 settembre, il festival organizzato da Aboca per progettare un futuro sostenibile, 'A seminar la buona pianta'. Scrittori, artisti, musicisti, scienziati e uomini d’impresa insieme a Milano per incontri e spettacoli che si terranno da

