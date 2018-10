Milano | associazioni ProVita e Forza Nuova in presidio | “Abrogare la 194 L’aborto

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 ottobre 2018)die dellecattoliche riunite nel Comitato No 194 in piazzale Cadorna a, per chiedere un referendum abrogativo della legge sull’aborto, la 194. Alla manifestazione, che inizialmente doveva essere un corteo poi vietato dalle forze dell’ordine, partecipano meno di un centinaio di persone. Nel corso delle forze dell’ordine, in tenuta antisommossa, hanno fatto allontanare un piccolo gruppo di ragazze che, dall’altra parte della piazza, protestavano con cartelli a favore della legge 194 e del. “Non apparteniamo a nessun gruppo – ha detto una di loro – ma abbiamo deciso di venire qua in modo spontaneo per dare un segnale”. Nel corso di un blitz avvenuto questa mattina invece le attiviste femministe di ‘Non una di menò hanno tappezzato la stazione di Cadorna con manifesti che ritraggono un feto nella ...