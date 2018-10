Milano Area B | incentivi alle imprese per la sostituzione dei veicoli inquinanti

Milano. Area Cani : al parco Formentano arriva quella per animali di piccola taglia : “Da oggi è attiva un’Area Cani solo per animali di piccola taglia. In questa maniera andiamo incontro alle esigenze dei

Area C Milano - Da ottobre 2019 pagheranno anche le ibride : A partire dal 1 di ottobre del 2019 anche i proprietari di auto ibride dovranno pagare per accedere all'Area C di Milano. Per entrare nella cerchia dei Bastioni con un'auto elettrificata con emissioni di CO2 superiori a 75 g/km bisognerà pagare 5 euro, esattamente come avviene oggi per qualsiasi auto diesel, Euro 5 o 6, e benzina, dall'Euro 1 in poi. La deroga che attualmente consente alle ibride di circolare liberamente in centro, infatti, ...

DIESEL EURO 3 : BLOCCO DA OGGI IN VENETO - LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA/ Ultime notizie - Milano riapre l'Area C : DIESEL EURO 3: BLOCCO da domani in LOMBARDIA, VENETO ed EMILIA. Ultime notizie, deroghe in Piemonte, dove le misure anti-inquinamento sono state "posticipate". Come annunciato, da OGGI 1 ottobre è partito il piano anti smog concordato fra le regioni della Pianura Padana, e cioè EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA e VENETO, destinato a rimanere in vigore fino al 31 marzo 2019. Un piano massiccio che fermerà ben tre milioni di vetture DIESEL EURO 3. In ...

Secondamarea : il duo arriva in due date a Milano per lo Slow Tour : Le canzoni esplorano i temi della natura, del clima, dell'acqua, dei boschi e degli effetti che questi hanno sull'uomo e sulla sua capacità di osservare il mondo. Tutto ciò viene racchiuso in un ...

Milano. Area C : dal 1° ottobre nuove regole per i veicoli merci pesanti : Novità importanti in vista per i milanesi in fatto di mobilità urbana. Dal prossimo 1° ottobre saranno applicate alcune modifiche

Smog - area B di Milano : “Necessaria una moratoria per le sanzioni” : “Credo sia necessaria, per evitare di penalizzare chi lavora e si muove nell’area metropolitana, una lunga moratoria dall’avvio del provvedimento di area B nell’applicazione delle sanzioni. Servono poi forti incentivi per consentire a commercianti, artigiani e piccole imprese di avviare il ricambio dei propri veicoli”. Lo dichiara Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatrice lombarda. ...

Statale di Milano - no allo spostamento all'area Expo : 'Costa meno il rilancio di Città Studi' : 'Abbiamo preso in mano le carte, il rilancio di Città Studi è possibile e costa molto meno di trasferirsi in area Expo'. A dirlo è Sergio Tonetto, studente a Città Studi di Milano e membro dell'...

Milano : Area C - a ottobre scattano nuove regole per veicoli merci pesanti : Milano, 25 set. (AdnKronos) - Novità in arrivo per l'Area C di Milano. Secondo quanto stabilito dall’Amministrazione comunale milanese nei giorni scorsi, dal prossimo primo ottobre saranno applicate alcune modifiche alle norme che regolamentano gli accessi. In particolare dal primo ottobre è conferm

Milano : in area Mind un milione di presenze dal 2016 (2) : (AdnKronos) - Complessivamente sono stati 68 gli eventi aperti al pubblico, a cui ne vanno aggiunti altri 50 organizzati da privati con l’ingresso a invito. L’area è stata aperta al pubblico nelle prime due estati nei fine settimana e nel 2018 nei giorni in cui erano programmati gli eventi. Il 50% d

Milano : in area Mind un milione di presenze dal 2016 : Milano, 24 set. (AdnKronos) - In tre stagioni Mind, l'area che a Milano ha ospitato l'esposizione universale del 2015, ha registrato un milione di presenze. Iniziative e concerti che hanno visto l'affluenza di 500mila persone nelle prime stagioni e di altre 500 nel 2018. La musica è stata la grande

Milano - LeU e M5S contro il trasferimento dell’Università nell’area Expo. Paragone : “Così città amputata” : Liberi e Uguali presenterà due interrogazioni parlamentari, alla Camera e al Senato, per chiedere di fare chiarezza sul progetto di trasferimento delle facoltà scientifiche dell’Università statale di Milano nell’area che ha ospitato Expo, il parco tecnologico battezzato Mind. Lo ha annunciato Francesco Laforgia, senatore di LeU, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, promossa insieme al ...

Milano. Pulita l’area verde di via Costantino Baroni dall’insediamento abusivo : Sono conclusi i lavori di abbattimento delle baracche in legno abusive sulle sponde del Lambro in via Costantino Baroni. Sono