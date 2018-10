Milan-Milan Primavera 4-0 | cronaca e tabellino dell' amichevole a Milanello

Verona - “Aborto libero e garantito” : in migliaia in piazza per difendere la legge 194. Sostegno anche da Milano : In migliaia sono scese in piazza a Verona per difendere un loro diritto. Quello di abortire, previsto dalla legge 194. Al grido di “il corpo è mio, decido io” e “fuori gli obiettori dagli ospedali”, le attiviste di “Non una di meno” hanno manifestato dopo la contestata mozione 434 sull’aborto, votata in consiglio comunale, anche dalla capogruppo del Pd. Il corteo è partito dalla stazione Porta Nuova e ...

Demenza senile e aggressività - l’importanza di comunicare. A Milano l’incontro per imparare a farlo : In Italia ne soffre oltre 1 milione di persone. Un numero in crescita che arriverà a toccare il milione e mezzo entro il 2030 e i 2 milioni per il 2050. Sono i dati, allarmanti, sulla Demenza senile. Gli anziani che ne sono affetti spesso, oltre che essere colpiti da un processo degenerativo che tocca le cellule cerebrali, hanno difficoltà nella vita di relazione, dovute a stati di agitazione e di aggressività immotivata. In cui il dialogo è ...

Milano : controlli in Stazione centrale - una donna arrestata : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - Si aggirava tra i viaggiatori nella hall della Stazione centrale di Milano e quando la polizia ha deciso di sottoporla a controllo, è emerso che a suo carico pendeva un ordine di carcerazione. E' così che ieri, a Milano, una 20enne di origine croata è stata arrestata. L

Ubisoft Milan : gli sviluppatori di Mario + Rabbids sarebbero al lavoro su un nuovo progetto AAA : Ubisoft Milan sta cercando del personale per un nuovo grande progetto ad ampio budget.Come possiamo leggere anche su Gamingbolt, lo studio Milanese di Ubisoft, lo stesso che ha lavorato a Mario + Rabbids: Kingdom Battle in esclusiva per Nintendo Switch lo scorso anno, starebbe lavorando su un nuovo AAA per il quale attualmente sarebbero in atto delle assunzioni mirate a determinati ruoli.Considerata la qualità di Mario + Rabbids: Kingdom Battle, ...

Forme e colori di Milano in una mostra fotografica : "Milan formas y color". Forme e colori di Milano prendono vita negli scatti di Marvi Hetzer, fotografa italoargentina che vive e lavora nel capoluogo lombardo.Un'atmosfera quasi surreale quella raccontata dalle fotografie dell'artista che domenica 21 ottobre alle 18 sarà presente alla mostra a cura di Salvatore Cuturi, presso arte zara LabGallery in viale Zara, 19 a Milano.Saranno presentate fotografie Fine art su carte numerate e certificate, ...

Spider-man salva un autobus a Milano : In Darsena una spettacolare installazione dedicata al celebre supereroe, protagonista del gioco in esclusiva per PlayStation 4 È proprio vero: i supereroi non dormono mai. E, nel caso dell’Uomo Ragno, sono attivi e vigili anche a Milano: sembra infatti che Spider-man sia arrivato da poco in città, dove ha già salvato un autobus e i suoi passeggeri. ...

Milano - associazioni ProVita e Forza Nuova in presidio : “Abrogare la 194. L’aborto favorisce l’immigrazione” : presidio di Forza Nuova e delle associazioni cattoliche riunite nel Comitato No 194 in piazzale Cadorna a Milano, per chiedere un referendum abrogativo della legge sull’aborto, la 194. Alla manifestazione, che inizialmente doveva essere un corteo poi vietato dalle forze dell’ordine, partecipano meno di un centinaio di persone. Nel corso del presidio le forze dell’ordine, in tenuta antisommossa, hanno fatto allontanare un piccolo gruppo di ...

Pd - Zingaretti prova a costruire l’asse Roma-Milano per vincere : aspettando Beppe Sala - c’è il suo assessore Majorino : Un asse Roma-Milano per vincere la probabile corsa a due contro l’ingombrante sfidante Marco Minniti. Nicola Zingaretti ci prova e punta all’unione delle forze fra le due principali città italiane per arrivare al vertice del Partito Democratico. I suoi, in un impeto di entusiasmo, danno già per chiuso l’accordo con Beppe Sala, sebbene il sindaco abbia più volte provato a mantenersi equidistante, nel tentativo di farsi desiderare. Più di un ...

DIRETTA / Ravenna Milano (risultato live 0-0) streaming video e tv Rai : 1^ set - via! (Serie A1) : DIRETTA Ravenna Milano: info streaming video e tv Rai della partita, attesa nella prima giornata del Campionato di Superlega Serie A1 di volley maschile.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 17:42:00 GMT)

Milano : alghe e rifiuti - tre giorni di pulizie straordinarie in Darsena : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - Tre giorni di pulizie per la Darsena di Milano. Si è concluso lo scorso giovedì l’intervento straordinario di rimozione dei rifiuti e taglio delle alghe, iniziato martedì 9 e deciso dal Consorzio Est Ticino Villoresi in accordo con l’amministrazione comunale. La pulizia

MotoGP - Andrea Iannone a spasso in Apecar per il centro di Milano VIDEO : Andrea Iannone ha sorpreso tutti, facendo un giro per il centro di Milano con il veicolo a tre ruote famoso in tutto il mondo. Il pilota della Suzuki aveva due passeggeri molto particolari: i comici ...

Milano - blocca ragazzina in ascensore e si masturba : Milano, 13 ott., AdnKronos, - Ha seguito una ragazzina fin dentro un palazzo, poi l'ha bloccata in ascensore e si è masturbato davanti a lei, fin quando è intervenuto un abitante del palazzo che lo ha ...