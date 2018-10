Milan | Maldini a tutto campo ' Gattuso ha nostra fiducia | è cresciuto molto'

Milan - Maldini : 'Gattuso ha fatto un grande salto di qualità. Paquetà giocatore che può far sognare' : Un tuffo nel passato, soffermandosi però anche sul presente e sul nuovo ruolo all'interno della dirigenza del Milan . Il Festival dello Sport di Trento è l'occasione per Paolo Maldini di ripercorrere la propria carriera, parlando anche degli obiettivi a breve-medio termine della società rossonera. Si parte con il passato, dalle ...

Milan - Maldini : “Gattuso è un allenatore preparato - Paquetà può far sognare i tifosi” : Paolo Maldini, ospite a Trento del Festival dello Sport anche per ripercorrere la sua straordinaria carriera in rossonero, non si sottrae all’attualità e dice la sua su Gattuso e il neo acquisto Paquetà: “Rino ha un grande senso di appartenenza ed è quello che io e Leonardo vogliamo trasferire al Milan – dice Maldini, neo responsabile dell’Area sport del club rossonero -. L’immagine di Rino sta cambiando: ...

Boban : 'Il Var sta ripulendo il calcio - perfetto per l'Italia. Milan - nuovo ciclo con Leonardo - Maldini e Higuain' : Ex centrocampista di Milan e Croazia e ora vice segretario della FIFA, Zvonimir Boban ha concesso una lunga intervista a 'Radio Anch'io Sport' su Radio Rai Uno : le sue dichiarazioni. CROAZIA AL MONDIALE - 'E' stato un magnifico torneo, che ha ridato tantissime speranze alle squadre. La capacità della Russia di organizzare un evento ...

Milan Gattuso 'Pochi cambi - Olympiacos più esperto di noi. Ibra a gennaio Parlate con Leo e Maldini' : MilanO - Gattuso non si fida dell'Olympiakos, avversario domani sera a San Siro in Europa League. Per questo l'allenatore rossonero effettuerà un turnover meno pronunciato rispetto a quello della ...

Milan - Castillejo in esclusiva a Sky : 'Il ruolo? L'importante è giocare. Voglio ripagare la fiducia di Maldini' : "Il ruolo non conta - ammette a Sky Sport - Non avevo mai fatto la punta, però mi sono divertito. Ho sempre giocato a destra, ma va bene anche a sinistra. L'importante è essere in campo e divertirsi".

Empoli-Milan - non solo Leonardo e Maldini allo stadio : ci sono i vertici di Elliott e Scaroni : Stasera al Castellani sarà presente tutto il Milan. Come svelato da Sky Sport , da Gordon Singer fino a Scaroni, per passare da Maldini, Leonardo e gran parte del cda con Furlani e Tuil. Ben 18 accrediti per la società rossonera: un chiaro segnale di vicinanza a Rino ...

Maldini analizza il suo Milan : “ci manca qualche giocatore per il salto di mentalità” : Champions League nel mirino del Milan, Paolo Maldini analizza l’inizio balbettante della squadra di Rino Gattuso Paolo Maldini non è completamente soddisfatto dell’avvio del Milan. “Ci vorrà tempo (per crescere), speriamo di farlo nel minore tempo possibile. Ci manca qualche giocatore e un salto di mentalità“. Parlando a margine della cerimonia per il Fifa Best Awards, il dirigente rossonero ha rivelato quali sono a ...

Milan - Maldini : “il club ha un dna europeo” : “Stiamo costruendo qualcosa di importante insieme alla società, al mister e ai giocatori. Abbiamo la possibilità di mettere una buona base per il futuro”. Ne è convinto Paolo Maldini che non nasconde una certa emozione alla prima trasferta da dirigente del Milan, per la sfida con i lussemburghesi del Dudelange. “E’ bello, ma forse non emozionante come la prima partita. Questo club ha un dna molto europeo, teniamo ...

Milan - Maldini : 'Alcuni giocatori troppo timidi - dobbiamo imparare dalla Juve. Castillejo? Si è inserito bene' : Nel pre-partita di Dudelange-Milan , Paolo Maldini è intervenuto a Sky Sport : 'Prima in Europa da dirigente? E' bello venire in trasferta, forse non emozionante come l'esordio a San Siro con la Roma però abbiamo sempre detto che il Milan ha un dna europeo e ci teniamo a ...