Milan | 11 rossoneri impegnati con le rispettive nazionali

Calciomercato Milan - non solo Paquetà per i rossoneri : Leonardo pronto a piazzare un altro colpo a centrocampo : Il prossimo obiettivo dei rossoneri si chiama Leandro Paredes, centrocampista argentino attualmente in forza allo Zenit. Le alternative sono Barella e Ramsey Non solo Paquetà, già bloccato in vista del mercato di gennaio, il Milan continua a muoversi per rinforzare la rosa di Gennaro Gattuso. LaPresse/Jennifer Lorenzini Il prossimo obiettivo è un centrale di centrocampo, che corrisponde alle caratteristiche di Leandro Paredes, ex Roma e ...

Milan - il Chelsea tenta di soffiare Romagnoli ai rossoneri : la situazione : Secondo quanto riportato dal “Telegraph”, Alessio Romagnoli, difensore del Milan, figura tra uno degli obiettivi principali per rinforzare la retroguardia del Chelsea che in un prossimo futuro perderà due uomini. Milan, Romagnoli richiesto da Sarri Il tecnico dei Blues Maurizio Sarri avrebbe fatto una richiesta precisa alla dirigenza che, da quanto è emerso, si sarebbe […] L'articolo Milan, il Chelsea tenta di soffiare ...

LUCAS PAQUETÀ AL Milan/ Chi è il talento brasiliano paragonato a Kakà per cui i rossoneri hanno pronti 35 mln : LUCAS PAQUETÀ, chi è il talento brasiliano a un passo dal MILAN: il paragone con Kakà, Leonardo per lui pronto a spendere 35 milioni più bonus al Flamengo(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:42:00 GMT)

Milan - Savicevic non dimentica i rossoneri : “I rossoneri mi piacciono - c’è fantasia e Suso può diventare grande” : È stato uno dei fenomeni della Serie A degli anni ’90, uno dei numeri 10 più brillanti dell’intero panorama calcistico: Dejan Savicevic non dimentica i suoi trascorsi in Italia al Milan. Intervistato dalla Gazzetta, il montenegrino si è espresso in merito al derby che si disputerà tra 10 giorni: “Vedremo che succede nel derby. Questo Milan mi piace, gioca un buon calcio ed è in crescita: Higuain ha iniziato a segnare e ...

Europa League 2018-2019 - Milan-Olympiacos 3-1 : Cutrone e Higuain in dieci minuti tirano fuori i rossoneri dalle difficoltà : Seconda vittoria in Europa League per il Milan, che batte l’Olympiacos a San Siro per 3-1. I gol sono stati realizzati da Guerrero al 13° minuto, da Cutrone al 69°, da Higuain al 75° e ancora da Cutrone al 78°. Con questo successo, i rossoneri si portano a quota 6 punti nel girone F, rimanendo soli al comando. E dire che la formazione allenata da Rino Gattuso era stata in difficoltà per una buona parte del primo tempo, prima di prendere ...

Milan-Olympiacos 3-1 - Cutrone e Higuain fanno volare i rossoneri – VIDEO : 93′ Dopo tre minuti di recupero finisce il match. Milan-Olympiacos 3-1 90′ Saranno tre i minuti di recupero 82′ SOSTITUZIONE OLYMPIACOS esce Yaya Tourè ed entra Fortounis 80′ SOSTITUZIONE MILAN esce Suso ed entra Borini 78′ GOL DEL MILAN, 3-1 Cutrone. Cross basso di Calhanoglu e Cutrone come un falco mette in rete 77′ SOSTITUZIONE […] L'articolo Milan-Olympiacos 3-1, Cutrone e Higuain fanno volare i ...

Milan-Olympiacos - Higuain manda su di giri i rossoneri : sinistro atomico del Pipita - il VIDEO del gol : Prima Cutrone, poi Higuain mandano su di giri il Milan in Europa League: contro l’Olympiacos la squadra rossonera sta vincendo in rimonta Prima il bellissimo gold di Patrick Cutrone, poi quello del Pipita Gonzalo Higuain hanno portato il Milan su un risultato che piace alla squadra di Gattuso. I rossoneri, nel match valido per i gironi di Europa League, stanno affrontando l’Olympiacos e stanno vincendo grazie all’ultima ...

Milan-Olympiacos - Europa League 2019 : occasione ghiotta per i rossoneri per allungare a +5 sui greci e avvicinare i sedicesimi : Il Milan si appresta ad affrontare a San Siro i greci dell’Olympiacos nella seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019. I rossoneri vogliono conquistare la seconda vittoria consecutiva in Europa per fare già un grande passo in avanti in ottica qualificazione ai sedicesimi di finale. La situazione di classifica del gruppo F sorride ai milanisti, che comandano con 3 punti davanti a Betis Siviglia e Olympiacos, ...

Milan - Gattuso si gode Suso : è 'l'altro Higuain' dei rossoneri : E alla fine arriva... Suso! O meglio, ritorna Suso. Ben 1728 minuti, 17 giornate e 238 giorni dopo l'ultima volta. Il 4 febbraio scorso un capolavoro contro l'Udinese, poi il lungo digiuno fino alla ...

Sassuolo-Milan 1-4 - i rossoneri tornano al successo in Serie A : splendido gol di Kessié - poi Suso e Castillejo : Il Milan ha sconfitto il Sassuolo per 4-1 nel posticipo serale valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. I ragazzi di Gattuso hanno trovato la seconda vittoria in campionato e salgono in decima posizione in classifica con 9 punti a referto ma devono ancora recuperare la partita col Genoa, mentre il Sassuolo rimane in quinta piazza e non riesce così a rimanere la solitaria inseguitrice della capolista Juventus (ora i Campioni ...

Highlights e pagelle di Sassuolo-Milan 1-4 : i rossoneri volano : Sassuolo-Milan 1-4, LA CRONACA – Nel primo tempo parte forte il Milan con un palo colpito da Suso. La risposta del Sassuolo è firmata da Sensi con un’ottima occasione ma ad andare in gol sono i rossoneri con uno scatto di ottanta metri ed un tiro che non lascia scampo a Consigli. Nella seconda frazione […] L'articolo Highlights e pagelle di Sassuolo-Milan 1-4: i rossoneri volano proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

DIRETTA/ Sassuolo-Milan (risultato live 0-1) streaming video e tv : monologo di Kessié - rossoneri in vantaggio! : DIRETTA Sassuolo Milan, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Mapei Stadium per la settima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 21:09:00 GMT)

Sassuolo-Milan - De Zerbi : 'Temiamo i rossoneri - ma c'è grande voglia. Terzo posto merito dei giocatori' : Il Sassuolo sogna in grande. La grande partenza in campionato ha permesso ai neroverdi di essere distante solo 5 punti dalla vetta occupata dalla Juventus, posizione che ora la squadra di Roberto De ...