Migranti | sbarcati nella notte a Lampedusa i 70 salvati dalla Guardia costiera

Migranti - gommone in avaria : 70 soccorsi sbarcati a Lampedusa : Tutti salvi dopo il 'no' di Malta che aveva detto: "Non abbiamo mezzi"

Sbarcati a Malta i 58 Migranti della Aquarius : Verranno ripartiti tra Francia, Spagna, Portogallo e Germania. Intanto altre imbarcazioni dell'Ong Pro Activa Open Arms sono in navigazione nel Mediterraneo -

I 58 Migranti di Aquarius sono sbarcati a Malta : Dopo essere stati trasferiti a bordo di una nave militare maltese in acque internazionali, sono sbarcati a Malta i 58 migranti della nave Aquarius. Lo rende noto il governo maltese. L'Aquarius, gestita dalle ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, aveva preso a bordo la maggior parte di queste persone il 23 settembre. Tutti, rendono noto da La Valletta, saranno trasferiti "nei prossimi giorni" in altri quattro Paesi europei, Francia, ...

Malta : sbarcati i Migranti dell'Aquarius : Sono sbarcati a Malta i 58 migranti della nave Aquarius. Saranno trasferiti 'nei prossimi giorni' in altri quattro Paesi europei, Francia, Germania, Spagna e Portogallo, in base all'accordo stretto il ...

Migranti : i 58 dell'Aquarius sono sbarcati a Malta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Malta : sbarcati i Migranti dell'Aquarius : "Noi soccorriamo ogni vita, non abbiamo voluto impuntarci come altri paesi ma essere parte della soluzione, non del problema" dice i premier Muscat. Andranno in Francia, Spagna, Germania e Portogallo. A bordo anche un cane

58 Migranti che erano a bordo dell’Aquarius sono sbarcati a Malta : 58 migranti che erano a bordo della nave Aquarius – gestita dalle ong Medici senza Frontiere e SOS Mediterranée – sono sbarcati a Malta. erano sulla nave dal 23 settembre e nei prossimi giorni saranno trasferiti in Francia, Germania, Spagna e Portogallo, The post 58 migranti che erano a bordo dell’Aquarius sono sbarcati a Malta appeared first on Il Post.

Migranti - sbarcati a Malta i 58 della Aquarius : saranno trasferiti in 4 Paesi europei : Dopo essere stati trasferiti a bordo di una nave militare maltese in acque internazionali, sono sbarcati a Malta i 58 Migranti della nave Aquarius. Lo rende noto il governo maltese. L'Aquarius, ...

Migranti - Unicef : 7mila minorenni sbarcati in Grecia - +32% rispetto 2017 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Migranti - rimpatriati 50 tunisini sbarcati a Lampedusa : Intanto è polemica su un altro rimpatrio non riuscito la settimana scorsa: l'aereo si guasta e 15 tunisini che dovevano essere espulsi tornano liberi

Migranti - Viminale : "Lunedì inizia il rimpatrio dei 184 tunisini sbarcati a Lampedusa" : Roma al lavoro per il rimpatrio dei 184 tunisini sbarcati a Lampedusa. I Migranti dovrebbero partire con i voli charter attualmente utilizzati nell'ambito dell'accordo in vigore con la Tunisia, che però è prudente.

Migranti - prossima settimana primi rimpatri tunisini sbarcati a Lampedusa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Migranti : trasferiti nella notte a Trapani i tunisini sbarcati ieri a Lampedusa : Palermo, 15 set. (AdnKronos) - Hanno già lasciato Lampedusa e sono stati trasferiti a Trapani 130 dei 184 immigrati tunisini sbarcati ieri a Lampedusa a bordo di alcuni barchini. I primi 70 tunisini sono arrivati nella notte al porto di Trapani a bordo di due motovedette della Capitaneria di porto.

Migranti - 184 sbarcati a Lampedusa. Il Viminale studia rimpatri-lampo : Alla fine sono arrivati - come previsto - a Lampedusa. Sette barchini con 184 Migranti a bordo. Nella giornata di ieri hanno navigato in acque maltesi, ma - accusa il ministro dell'Interno, Matteo ...