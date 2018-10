Migranti salvati da guardacoste italiani

Migranti : guardia costiera Libia - salvati in 93 : ANSAmed, - IL CAIRO, 9 OTT - La guardia costiera libica ha annunciato di aver tratto in salvo domenica 93 Migranti che erano su "un'imbarcazione" in cattive condizioni 69 miglia al largo di Homs, ...

Oltre 300 Migranti salvati da Spagna : ANSA, - MADRID, 9 SET - Il servizio marittimo spagnolo ha tratto in salvo nel weekend Oltre 300 migranti che tentavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa. Circa 160 persone a ...

Diciotti - i Migranti salvati raccontano le torture subite in Libia : “Venduti e violentati - i 16 bambini nati in quei mesi sono tutti morti” : "Ci hanno detto che erano tenuti sotto terra, in un magazzino, alcuni sono stati venduti due o tre volte. In questo periodo sostengono che sono nati 16 bambini, che sono tutti morti nel giro di pochi mesi", spiega Carlotta Sami dell'Unhcr, raccontando le storie di tortura e detenzione in Libia dei migranti salvati dalla nave Diciotti e ora ospitati nel centro "Mondo migliore" di Rocca di Papa.Continua a leggere