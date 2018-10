Migranti | l’avvocato del pentito che ha svelato il business in Sicilia | “Minacciato da

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 ottobre 2018) “Ho paura fisica perchè sono stato minacciato per cambiare atteggiamento e poi abbandonare la difesa di Lorenzo La Rocca”. A parlare dinanzi i giudici del Tribunale di Trapani è Josè Libero Bonomo, avvocato civilista e difensore dell’uomo che negli ultimi anni ha raccontato ai magistrati ildell’accoglienza deinellaoccidentale. Il legale da almeno due anni è oggetto di intimidazioni da parte di “personaggi strani”, dopo che La Rocca ha confessato di essere stato per oltre un decennio il prestanome dell’ex deputato regionale Norino Fratello. Un politico molto noto nella provincia di Trapani, che nonostante avesse patteggiato una condanna per mafia, continuava a gestire le sue cooperative attive sul fronte dell’accoglienza dei migrandi. Lo scorso luglio i carabinieri hanno arrestato Fratello al termine di un indagine che svelò interessi ...