Migranti | in 70 sbarcano a Lampedusa No di Malta a prestare soccorso

Migranti : 70 sbarcano a Lampedusa - fermati 4 presunti scafisti : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - Quattro tunisini sono stati fermati ieri sera dalla Polizia di Stato ad Agrigento, che ha dato esecuzione a un decreto della Procura di Agrigento. Si tratta di Monji Jribi, 44 anni; Najeh Nasri, 37 anni; Salim Haji Breik, 23 anni; e Mohamed Gdiri, 25 anni, tutti ritenu

Migranti - in 184 sbarcano a Lampedusa : Torna a salire la tensione tra Italia e Malta dopo che nelle ultime ore 184 Migranti sono approdati a Lampedusa utilizzando piccole imbarcazioni. E un altro barchino, con a bordo 15 tunisini, è alla ...

Migranti sbarcano da veliero su coste crotonesi - ci sono anche 4 minori : Crotone - Trentadue Migranti sono sbarcati all'alba lungo le coste del crotonese, a Capo Cimiti nel territorio del Comune di Isola Capo Rizzuto, all'interno dell'Area marina protetta Capo Rizzuto. Del ...

41 Migranti IN BARCA A VELA SBARCANO A SIRACUSA/ Intercettati a Noto : cittadini afghani con donne e bambini : 41 MIGRANTI sBARCAno a SIRACUSA: intercettata a Noto una BARCA a VELA di cittadini afghani, nel gruppo anche 5 donne e 13 minori. Fermati dalla polizia due ucraini, forse scafisti(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 00:20:00 GMT)

Migranti sbarcano in Australia dopo 4 anni/ Ministro dell’interno : “Li rispediremo al loro paese d’origine” : Migranti sbarcano in Australia dopo 4 anni. Ministro dell’interno: “Li rispediremo al loro paese d’origine”. Un gruppo di vietnamiti ha tentato di violare le coste Australiane(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:01:00 GMT)

Migranti sbarcano sulla spiaggia E la Spagna li rispedisce in Marocco : Un video che fa riflettere. Mentre in Italia i porti restano chiusi ai Migranti, la Spagna adesso deve fare i conti con una vera e propria invasione. Di fatto i flussi migratori verso la penisola iberica stanno aumentando di giorno in giorno e queste immagini che arrivano dalla spiaggia di Barrosa dimostrano come anche i bagnati devono fare i conti con gli sbarchi sulle spiagge da parte dei Migranti. Nelle immagini un barcone con circa cinquanta ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Diciotti i Migranti sbarcano - Salvini è inquisito - 27 agosto 2018 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Diciotti, finita l'epopea. Matteo Salvini ora è stotto inchiesta. Morto il senatore John McCain. , 27 agosto 2018,

Diciotti - i Migranti sbarcano tutti : accolti da Albania - Irlanda e Chiesa. Arrestati 4 scafisti : Anche perché, sottolinea il presidente della Cesi, 'non facciamo e non vogliamo fare politica', ma solo 'testimoniare l'amore e la carità cristiana mentre orientiamo le coscienze dei cristiani'. ...

