Migranti | il Viminale cancella il modello Riace | saranno tutti trasferiti

Rimpatri di Migranti : niente voli da Berlino senza l'ok del Viminale : In mancanza di un accordo sui cosiddetti 'migranti secondari', le posizioni tra Roma e Berlino restano ancora distanti. A Lione G6 dei ministri dell'Interno -

"Voli charter per rispedire i Migranti in Italia" : l'ultima novità da Berlino | Il Viminale : "Non ci risulta" : Sarebbero state inviate decine di lettere che avvisano i profughi del loro imminente trasferimento con due date di voli: 9 e 19 ottobre. Ma il Viminale smentisce: "A noi non risulta, ma se così fosse sarebbe un problema politico e diplomatico"

Migranti - Panama blocca la nave Aquarius 2. Msf e Sos Méditerranée 'Pressioni dal governo italiano'. Il Viminale smentisce : Le autorità italiane avrebbero fatto pressioni su Panama perché revocasse l'iscrizione dai registri navali alla nave Aquarius. Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere si dicono 'sconvolte' dall'...

Migranti - il piano del Viminale per accelerare tutti i rimpatri : Il Viminale è pronto a sfornare i due decreti più attesi della gestione Salvini. Oggi il ministro dell"interno ha pubblicato uno scatto dal suo studio per informare i suoi follower di essere al lavoro per limare gli ultimi dettagli degli interventi legislativi che sta preparando. Anche e soprattutto sul piano dei rimpatri.Intanto alla Camera dei Deputati era il sottosegretario Carlo Sibilia a rispondere ad una interrogazione parlamentare ...

"Migranti liberi per i Cpr pieni" Il Viminale ora chiede verifiche : Il Viminale accelera sul fronte dei rimpatri. Il ministro degli Interni, Matteo Salvini ha chiesto approfondimenti su quanto accaduto lo scorso giovedì quando 15 tunisini su 17 in fase di rimpatrio ...

Migranti - aereo guasto a Fiumicino : stop al rimpatrio di 15 tunisini che tornano liberi. Viminale : centri pieni : Niente rimpatrio per 15 tunisini che dovevano essere espulsi e invece sono tornati liberi dopo che l'aereo che avrebbe dovuto riportarli in Tunisia ha subito un guasto all'aeroporto di Fiumicino. I ...

Migranti - Viminale : "Lunedì inizia il rimpatrio dei 184 tunisini sbarcati a Lampedusa" : Roma al lavoro per il rimpatrio dei 184 tunisini sbarcati a Lampedusa. I Migranti dovrebbero partire con i voli charter attualmente utilizzati nell'ambito dell'accordo in vigore con la Tunisia, che però è prudente.

Migranti - 130 tunisini trasferiti a Trapani da Lampedusa. Viminale : “Rimpatrio lunedì”. Tunisi : “No a modifica accordi” : Sono già stati trasferiti a Trapani 130 dei 184 immigrati Tunisini sbarcati ieri a Lampedusa. I primi 7o sono arrivati già nella notte, a bordo di due motovedette della Capitaneria di porto, mentre gli altri 60 hanno prima fatto scalo a Porto Empedocle, tutti in attesa di essere trasferiti nel centro d’accoglienza di Milo. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha dichiarato ieri che per loro si attiveranno rapidamente le ...

Migranti - la Tunisia chiude alla proposta del Viminale per il rimpatrio coi charter Verrà applicato l’accordo già esistente : Si dovrà seguire la procedura ordinaria che prevede il trasferimento di 80 stranieri a settimana con due voli - uno programmato il lunedì e uno il giovedì - come stabilito nell’accordo siglato negli anni scorsi

Migranti - il Viminale accelera con la Tunisia : subito rimpatri sui charter : Il primo charter con 40 Migranti potrebbe partire tra poche ore. Gli altri voli decolleranno la prossima settimana fino a riportare in Tunisia i 180 stranieri sbarcati due giorni fa a Lampedusa. «...

Migranti - 184 sbarcati a Lampedusa. Il Viminale studia rimpatri-lampo : Alla fine sono arrivati - come previsto - a Lampedusa. Sette barchini con 184 Migranti a bordo. Nella giornata di ieri hanno navigato in acque maltesi, ma - accusa il ministro dell'Interno, Matteo ...

184 Migranti sbarcati a Lampedusa - Viminale : "Ipotesi rimpatrio-lampo" : Il ministero dell'Interno sta lavorando a "soluzioni innovative e efficaci" per gestire questi arrivi. I profughi tunisini potrebbero rientrare nel loro Paese d'origine