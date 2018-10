Migranti | il Viminale cancella il modello Riace | saranno tutti trasferiti

"Voli charter per rispedire i Migranti in Italia" : l'ultima novità da Berlino | Il Viminale : "Non ci risulta" : Sarebbero state inviate decine di lettere che avvisano i profughi del loro imminente trasferimento con due date di voli: 9 e 19 ottobre. Ma il Viminale smentisce: "A noi non risulta, ma se così fosse sarebbe un problema politico e diplomatico"