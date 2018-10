Migranti | il piano di Salvini per blindare i confini in mare

Migranti - Casa Bianca studia piano per separare famiglie : La Casa Bianca sta considerando alcuni piani che potrebbero portate nuovamente alla separazione tra genitori e figli al confine del Messico, sperando di fermare il crescente numero di famiglie che ...

Migranti - il piano del Viminale per accelerare tutti i rimpatri : Il Viminale è pronto a sfornare i due decreti più attesi della gestione Salvini. Oggi il ministro dell"interno ha pubblicato uno scatto dal suo studio per informare i suoi follower di essere al lavoro per limare gli ultimi dettagli degli interventi legislativi che sta preparando. Anche e soprattutto sul piano dei rimpatri.Intanto alla Camera dei Deputati era il sottosegretario Carlo Sibilia a rispondere ad una interrogazione parlamentare ...

Migranti - ‘piano Salvini’ contro la Tunisia/ Ultime notizie - Tunisi frena su rimpatri lampo : vertice martedì : Migranti, il "piano Salvini" contro le rotte in Tunisia: Ultime notizie, Tunisi frena sui rimpatri lampo, "si rispettano gli accordi". martedì vertice ufficiale in Nord Africa(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:46:00 GMT)

Migranti - Tusk incontra Conte e illustra il piano Ue per rafforzare la missione Frontex : ROMA Invece dell'esame di inglese che avrebbe dovuto sostenere oggi per ottenere la cattedra di diritto privato a La Sapienza, test di europeismo per Giuseppe Conte che incontra il presidente del ...

Il piano di Salvini : assumere 10mila agenti.'Li pago coi soldi dei Migranti' : Nei prossimi giorni, proprio mentre il governo sta imposotando lo scheletro della manovra economica, gli uffici del Viminale chiederanno al ministro dell'Economia di assumere 10mila agenti di polizia.

Brexit - gli agricoltori potranno reclutare 2.500 Migranti all'anno : «È il piano del governo per arginare la mancanza di lavoratori ... : Il ministro dell'Interno Sajid Javid ha affermato: 'Gli agricoltori britannici sono vitali per l'economia del Regno Unito e il governo cercherà di sostenerli in ogni modo possibile. Questo progetto ...

Pepe Mujica - piano Marshall per Migranti : ANSA, - VENEZIA, 3 SET - "L'Europa ha delle colpe da riparare in Africa, una lunga storia di errori che parte dal colonialismo, per questo l'emergenza dei rifugiati può risolversi solo in un modo: con ...

Pepe Mujica - piano Marshall per Migranti : ANSA, - VENEZIA, 3 SET - "L'Europa ha delle colpe da riparare in Africa, una lunga storia di errori che parte dal colonialismo, per questo l'emergenza dei rifugiati può risolversi solo in un modo: con ...

Orban incontra Salvini : “Fermare i Migranti è possibile sia sul piano giuridico che fisico”. Migliaia in piazza per “Europa senza muri” : È durato un’ora l’incontro fra Viktor Orban e Matteo Salvini presso la prefettura di Milano. Il premier ungherese si è presentato in perfetto orario indossando una cravatta verde. Il ministro dell’Interno e vicepremier che lo stava aspettando ha scherzato: «Orban mi considera un eroe? Parole sagge»....

Il piano della Chiesa per raddoppiare i posti per i Migranti. In Italia e in Europa : raddoppiare l'accoglienza dei migranti nelle strutture diocesane, fino a 30-40 mila posti aggiuntivi. Secondo quanto riporta Il Messaggero nella sua edizione cartacea è l'impegno cui pensa la Chiesa ...

Il piano della Chiesa per raddoppiare i posti per i Migranti. In Italia e in Europa : raddoppiare l'accoglienza dei migranti nelle strutture diocesane, fino a 30-40 mila posti aggiuntivi. Secondo quanto riporta Il Messaggero nella sua edizione cartacea è l'impegno cui pensa la Chiesa dopo essersi già fatta carico di cento migranti della nave Diciotti che saranno ospitati dalla Cei in una struttura a Rocca di Papa, alle porte di Roma. Il progetto della Chiesa Si apre dunque una nuova fase, in cui la ...

Migranti - il nuovo piano di Berlino Merkel vuole escludere l'Italia : Accordo tra Germania e Spagna sull'accoglienza dei Migranti. Ora la Merkel vuole l'intesa anche con Francia e Portogallo. Per ora la cancelliera esclude l'Italia dal processo decisionale Segui su affaritaliani.it