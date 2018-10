Migranti | Casa Bianca studia piano per separare famiglie

Migranti : striscione CasaPound Scandicci : ANSA, - Scandicci , FIRENZE, , 12 OTT - 'No al business dell'accoglienza. chiudere i centri Sprar'. E' quanto scritto nello striscione affisso, ieri sera, sulla terrazza del municipio dai militanti di ...

Luca Casarini ora salpa per salvare i Migranti : Lo avevamo lasciato come leader dei No Global di Genova e, poi, come candidato (trombato) della lista "l'Altra Europa con Tsipras" alle Europee del 2014. Ora Luca Casarini, dopo essere stato i fondatori di Sinistra italiana ed eletto segretario regionale in Sicilia, è salpato sulla nave "Mare Jonio" con lo scopo di salvare i migranti che cercano di arrivare in Italia.Per Casarini, quindi, sono lontane le battaglie del centro sociale "Rivolta" a ...

Alto Adige - manifesti di Casapound con foto di giunta provinciale e Migranti : “Ripuliamo il Südtirol”. Aperta inchiesta : “Ripulire l’Alto Adige”. Scritto anche in tedesco: “Südtirol reinigen”. In mezzo il simbolo della tartaruga frecciata, sopra la foto della giunta provinciale, sotto quella di un gruppo di africani non meglio identificabili. È il manifesto elettorale stampato e distribuito in tutta l’Alto Adige da Casapound, in vista delle elezioni del prossimo 21 ottobre, che ora è al centro dell’istruttoria Aperta dal procuratore capo di Bolzano, Giancarlo ...

Casapound - manifesto choc : 'Ripulire l'Alto Adige'. Nella foto politici e Migranti : ... procedimento disciplinare a un poliziotto per un post sui social 'Ripulire l'Alto Adige - afferma il coordinatore regionale di Cpi Andrea Bonazza - per mettere fine ad una ottusa mafia politica che ...

Migranti - Salvini : "I richiedenti asilo che delinquono saranno rispediti a casa loro" : Matteo Salvini è stato il protagonista assoluto della seconda puntata di Quarta Repubblica su Rete4. Il Ministro dell'Interno, che in questi giorni ha un bel da fare tra la legge di bilancio, il decreto Immigrazione e il decreto Sicurezza, ha scelto di andare da Nicola Porro per fare un po' il punto di cosa sta succedendo in questi giorni in Italia, a cominciare proprio dalla questione dell'immigrazione.Savini, illustrando proprio il testo ...

Migranti : 6 degli 8 della nave Diciotti lasciano casa accoglienza Milano (2) : (AdnKronos) - Gli operatori della cooperativa riferiscono che "gli ospiti che hanno poi scelto di abbandonare il centro avevano manifestato nei giorni successivi al loro arrivo a Milano il desiderio di raggiungere i propri parenti in Germania e si erano dimostrati determinati a perseguire il loro pr

Migranti : 6 degli 8 della nave Diciotti lasciano casa accoglienza Milano : Milano, 13 set. (AdnKronos) - Sei degli otto Migranti giunti a Milano dopo essere sbarcati dall’incrociatore Diciotti si sono allontanati spontaneamente da casa Suraya, la struttura nella quale erano stati accolti dopo un primo periodo nei pressi di Roma. Lo rende noto la Caritas Ambrosiana, precisa

Migranti - sindaco pd scrive a Salvini : " Rimandi a casa la madre dei violentatori" : A Vallefoglia, nel Pesarese, la storia del rimpatrio impossibile di una donna marocchina, irregolare e destinataria di un provvedimento di espulsione, i cui due figli maggiori sono stati condannati per uno stupro di gruppo a Rimini

"Siamo il Paese che rimpatria meno - la colpa è dell'Ue". Molti problemi per riportare a casa i Migranti irregolari : "L'Italia negli ultimi anni ha accolto 700mila immigrati, Molti dei quali clandestini, e non ha mai ricevuto collaborazione dagli altri paesi europei. Quindi non accettiamo lezioni da nessuno, ...

Migranti : 'Basta strumentalizzazioni - il Casale non sarà penalizzato' : BRINDISI - Nuovi posti di lavoro; possibilità di recuperare un immobile degradato; risparmio fra i 100 e i 150mila euro per il Comune; rispetto dei valori della solidarietà e dell'accoglienza che ...

Maccagno - l'ex Canonica diventa la nuova casa per i dieci Migranti ospitati in paese : ... che ha consentito loro di trovare una collocazione fissa sul territorio ed entrare concretamente nelle dinamiche della realtà locale, interpretata inoltre come chiave d'accesso al mondo del lavoro , ...

Migranti - il premio a Ortensia che “se li è presi a casa sua” : “È una goccia nel mare - ma quei morti non mi fanno dormire” : Perché non te lo prendi a casa tua? Ortensia Mele l’ha fatto. Ottantun anni, insegnante di arte in pensione di Roseto degli Abruzzi, ha messo a disposizione, gratis, la sua seconda casa, a Lucca, per ospitare una famiglia di siriani in fuga dalla guerra. E così ha ricevuto il premio Coraggio Morale. A idearlo è stata l’associazione inglese di veterani Monte San Martino Trust, che vuole onorare la memoria degli italiani che, con generosità ...

Il Papa fa avere i gelati a centro che ospita i Migranti ai Castelli Romani : «Sentitevi a casa» : A 'Mondo Migliore' sono già presenti i referenti Migrantes del capoluogo piemontese che li prenderanno in carico. Il cardinale, salutandoli, ha detto loro: 'Vi porto il saluto di questo uomo vestito ...

