Migranti | barcone in avaria Malta e Italia non intervengono

Migranti - barcone in avaria. "Intervento? Tocca a Malta" : Un barcone in avaria non distante da Lampedusa potrebbe aprire una nuova crisi sul fornte immigrazione. Intorno alle 20:00 la nave Mare Jonio che fa parte del progetto "Mediterranea" sarebbe stata raggiunta da un sos da parte della Guardia Costiera maltese per la presenza di un barcone con 70 persone a bordo in avaria proprio nella zona di competanza de La Valetta.La Mare Jonio si è diretta sul punto che è stato indicato dal messaggio della ...

Migranti - barcone in avaria "Intervento? Tocca a Malta" : Un barcone in avaria non distante da Lampedusa potrebbe aprire una nuova crisi sul fornte immigrazione. Intorno alle 20:00 la nave Mare Jonio che fa parte del progetto "Mediterranea" sarebbe stata raggiunta da un sos da parte della Guardia Costiera maltese per la presenza di un barcone con 70 persone a bordo in avaria proprio nella zona di competanza de La Valetta.La Mare Jonio si è diretta sul punto che è stato indicato dal messaggio della ...

Migranti - Guardia Costiera marocchina spara contro un barcone con 58 persone a bordo : ferito ragazzo di 16 anni : Una nave della Guardia Costiera marocchina ha aperto il fuoco per bloccare un barcone che trasportava 58 Migranti al largo di Gibilterra, ferendo un ragazzino di 16 anni che è stato trasportato all’ospedale di Tangeri, come riporta la tv locale 2M. Secondo quanto riferiscono fonti militari di Rabat ad Afp, l’incidente è avvenuto nell’ambito di un’operazione condotta nella notte fra martedì e mercoledì iniziata al largo di ...

La marina del Marocco spara su barcone di Migranti - 16enne ferito : Una nave della guardia costiera marocchina ha aperto il fuoco per bloccare un barcone che trasportava 60 migranti al largo di Gibilterra, ferendo un ragazzo di 16 anni. L'episodio si è verificato tra ...

Marina Marocco spara su barcone Migranti - un ferito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti : Marina marocchina spara contro barcone - ferito 16enne : La Marina reale marocchina ha aperto il fuoco contro un'imbarcazione che trasportava 50 Migranti irregolari e ha ferito un minore di 16 anni. Lo ha reso noto la tv marocchina 2M su Twitter. L'...

Migranti - naufraga barcone nel mar Egeo : quattro morti e 30 dispersi : Almeno quattro persone sono morte e altre 30 risultano disperse nel naufragio di un barcone di Migranti nel mar Egeo, al largo della costa turca di Karaburun, nella provincia di Smirne. L’imbarcazione era probabilmente diretta all’isola greca di Lesbo. Sul posto sono intervenuti le unità di soccorso di Ankara, che hanno finora tratto in salvo una persona. Proseguono le ricerche dei dispersi come riporta l’agenzia di stampa ...

Migranti - barcone giù : 34 morti - 26 salvi : 18.50 Sono almeno 34 i Migranti morti,tra cui due bambini, in un naufragio avvenuto nel Mediterraneo occidentale, al largo delle coste marocchine. 26 sono stati soccorsi e tratti in salvo. L'imbarcazione era salpata domenica con 60 persone a bordo, ha riferito il portavoce dell'Oim, l'organizzazione internazionale per le migrazioni La Ong che ha denunciato il fatto Caminando Fronteras spiega che i Migranti "hanno chiesto aiuto per 24 ore e li ...

Uragano “Zorbas” - barcone di Migranti si rovescia nell’Egeo : almeno 5 morti - il bilancio potrebbe aumentare : Continuano i danni e i disagi provocati dall’Uragano “Zorbas” che sta investendo il Mediterraneo. almeno 5 migranti sono morti quando l’imbarcazione sulla quale si trovavano si è capovolta al largo della costa settentrionale dell’Egeo. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca Anadolu. L’incidente è avvenuto mentre una rara tempesta mediterranea sta provocando piogge torrenziali in alcune zone della Grecia ...

Migranti - tragedia nel Mar Egeo : barcone si rovescia - morti 5 profughi : tragedia al largo del Mar Egeo, dove un barcone si è rovesciato a causa di una tempesta provocando la morte di 5 Migranti. Ma non è chiaro quanti ne fossero a bordo, per cui il bilancio potrebbe aumentare. Intanto, i 58 Migranti dell'Aquarius sono sbarcati a Malta e saranno poi trasferiti in Francia, Germania, Spagna e Portogallo.Continua a leggere

La Marina militare del Marocco spara contro barcone Migranti : Se i metodi di Matteo Salvini sui migranti vengono contestati, al Marocco quale punizione spetta? La Marina militare del Paese

Scarcerati i pescatori tunisini accusati di avere 'trainato' un barcone di Migranti : Per 24 giorni si sono professati innocenti, confidando nel lavoro degli avvocati mentre all'esterno del carcere, dove sono stati rinchiusi con l'accusa di avere favorito l'immigrazione clandestina, un ...

Migranti - avvistato barcone alla deriva al largo di Tripoli : “La Guardia Costiera Libica non è intervenuta” : Un barcone con a bordo oltre 100 persone è stato avvistato a ovest di Tripoli, a largo delle coste libiche, dal piccolo aereo della Ong francese Pilotes Volontaires durante una missione di ricognizione nel Mediterraneo. Il coordinamento dei soccorsi sarebbe stato affidato dall'Italia alla Guardia Costiera Libica, ma nessuno sarebbe ancora intervenuto.--In mattinata, un barcone con a bordo oltre 100 persone è stato avvistato a ovest di ...

Australia - sbarca primo barcone dopo 4 anni : Migranti arrestati - : Una nave di clandestini provenienti dal Vietnam si è arenata nell'estuario di un fiume infestato da coccodrilli, nel Queensland. Si tratta della prima violazione delle misure anti profughi del Paese. ...