Migranti | barcone in avaria Intervento? Tocca a Malta

: Migranti, Guardia Costiera marocchina spara contro un barcone con 58 persone a bordo: ferito ragazzo di 16 anni - fattoquotidiano : Migranti, Guardia Costiera marocchina spara contro un barcone con 58 persone a bordo: ferito ragazzo di 16 anni - TgLa7 : #migranti, Marina del Marocco spara su barcone migranti, un ferito. Colpito un ragazzino di 16 anni. E' la seconda volta - MediasetTgcom24 : La Marina del Marocco spara su barcone di migranti, 16enne ferito #marocco -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Uninnon distante da Lampedusa potrebbe aprire una nuova crisi sul fornte immigrazione. Intorno alle 20:00 la nave Mare Jonio che fa parte del progetto "Mediterranea" sarebbe stata raggiunta da un sos da parte della Guardia Costiera maltese per la presenza di uncon 70 persone a bordo inproprio nella zona di competanza de La Valetta.La Mare Jonio si è diretta sul punto che è stato indicato dal messaggio della Guardia Costiera maltese. Qui la scoperta:non ha mezzi da inviare sul posto. La Mare Jonio ha così deciso di contattare la Guardia Costiera italiana per chiedere di "intervenire tempestivamente" ottenendo come risposta un generico "se ne occupano i maltesi, quando e se ildovesse entrare in acque di competenza italiana vedremo il da farsi".