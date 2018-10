Migranti | 70 soccorsi sbarcati a Lampedusa

Settanta Migranti sono stati soccorsi al largo di Lampedusa : Grazie all'intervento della Guardia costiera italiana, e dopo molte ore di incertezza e di pressioni della nave "Mare Jonio" The post Settanta migranti sono stati soccorsi al largo di Lampedusa appeared first on Il Post.

Migranti - Aquarius cerca porto di sbarco per 11 soccorsi a largo della Libia : L'equipaggio della nave dell'Ong Sos Mediterranee ha rifiutato di consegnare i Migranti alla guardia costiera di Tripoli, perché considera la Libia una destinazione non sicura. Salvini: 'Non avrà ...

Migranti - Salvini trova alleati in Austria : 'Identificarli a bordo subito dopo i soccorsi' : Sull'emergenza Migranti in Europa, Salvini e Kickl ministro dell'Interno dell'Austria hanno espresso una visione comune e proposte condivise, a partire da quella che si basa sull'identificazione dei naufraghi gia' a bordo delle navi subito dopo i soccorsi in mare. Come previsto, i rappresentanti di due tra i governi più intransigenti in ambito continentale sul tema del controllo delle frontiere hanno confermato la linea della fermezza rispetto a ...

Migranti - la Diocesi ospiterà due Migranti soccorsi dalla nave Diciotti :

Migranti su veliero - soccorsi in 34 : ANSA, - PATU' , LECCE, , 23 AGO - Mezzi navali della capitaneria di Porto e del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza Bari hanno intercettato la notte scorsa al largo di San Gregorio, ...

Perché Salvini e Toninelli non fanno sbarcare in Italia i 177 Migranti soccorsi dalla Diciotti : C'è un nuovo caso politico e diplomatico legato a una nave che ha soccorso 190 migranti e che ora è al largo di Lampedusa, in attesa che qualcuno indichi un porto sicuro di sbarco. Un film già visto, sembrerebbe. Solo che stavolta si tratta della nave Diciotti, della nostra Guardia Costiera. E, anche stavolta, c'entra Malta.Continua a leggere

Migranti - Aquarius senza porto : appello ai governi Ue/ Ultime notizie : soccorsi ignorati - nave verso l'Europa : Aquarius con 141 Migranti a bordo, appello ai governi europei affinchè possano indicare un porto sicuro in cui sbarcare. L'allarme delle Ong sulle navi.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 08:07:00 GMT)

Migranti - l'Aquarius torna in mare e denuncia : le navi non prestano più soccorsi : tornata a navigare nel Mediterraneo, la nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere salva 141 profughi ma non ha un porto sicuro do attraccare -

Nessuno Stato europeo vuole i 141 Migranti soccorsi dalla Aquarius : Da venerdì la nave Aquarius ospita a bordo 141 migranti salvati in mare, ma non ha ancora il via libera per entrare in porto, né dall'Italia né da altri stati europei. E le ONG Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere denunciano: "Le persone salvate a bordo hanno dichiarato ai nostri team di aver incrociato cinque diverse navi che non hanno offerto loro alcuna assistenza".Continua a leggere