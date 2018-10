MICK SCHUMACHER CAMPIONE F3 Il figlio di Michael trionfa ad Hockeneim | 14 anni dopo

MICK SCHUMACHER è campione di Formula 3 : pronto a sbarcare in F1 : Sulle orme del padre. Mick Schumacher è il nuovo campione europeo di Formula 3. Ad Hockenheim il figlio di Michael,

MICK SCHUMACHER - suo il titolo europeo di Formula 3 : Mick Schumacher ha vinto il campionato europeo di Formula 3. Il figlio di Michael sette volte campione del mondo di F.1 nellultimo appuntamento di Hockenheim ha collezionato i punti che gli occorrevano per mettersi matematicamente in tasca il titolo. Battuto così il suo rivale Ticktum, pupillo di casa Red Bull.Una grande emozione. Quando Michael ebbe quel terribile incidente a Meribel, Mick aveva 14 anni e aveva da poco iniziato la sua ...

MICK SCHUMACHER vince il titolo europeo di F3 : il secondo posto in gara-2 a Hockenheim regala la gioia al tedesco : Mick Schumacher ce l’ha fatta. Il 19enne tedesco, figlio del grande Michael, si è laureato campione europeo della Formula 3 grazie al secondo posto ottenuto in gara-2 ad Hockenheim (Germania), nel corso dell’ultimo weekend della rassegna continentale. Una seconda manche che ha sorriso all’estone Jüri Vips (Motopark), insidiato da Mick per buona parte della corsa ma poi vincitore della run, davanti al teutonico della PREMA ...

F3 – MICK SCHUMACHER è campione del mondo : altro che giovane talento - il figlio di Michael è un predestinato! : Mick Schumacher è campione del mondo della Formula 3, il figlio di Michael trionfa nel campionato automobilistico: è un predestinato! Mick Schumacher è campione del mondo di Formula 3. Nonostante ad inizio campionato tutte le premesse facessero pensare il contrario, per un piacevole segno del destino, unito all’indiscutibile talento di Mick, il figlio di Michael è riuscito a conquistare il titolo iridato. Chissà se il famoso papà del ...

MICK SCHUMACHER come Michael : si laurea campione a 19 anni : Il talento del papà. Mick Schumacher è il nuovo campione europeo di Formula 3, il figlio di Michael è arrivato secondo in gara-2 allungando ulteriormente su Dani Ticktum, conquistato matematicamente il titolo. A 19 anni Mick si è dunque guadagnato la super licenza Fia, adesso previsto il passaggio GP3 o Formula 2, poi previsto il grande salto in Formula 1 con il sogno di guidare una Ferrari per provare a ripetere le imprese di Michael. In ...

F3 Europea - MICK SCHUMACHER fallisce il primo match point : Gara-1 ad Hockenheim va a Yu Zhou : Il pilota tedesco resta coinvolto in un incidente alla prima curva e non riesce a finire in zona punti, Ticktum chiude quinto e accorcia Non comincia benissimo il week-end di Hockenheim per Mick Schumacher, vicino a conquistare il titolo della F3 Europea. Il tedesco non riesce ad evitare la monoposto del compagno di squadra Marcus Armstrong al via, finendo in fondo al gruppo dopo la sostituzione di musetto e gomme. Nonostante la rimonta, ...