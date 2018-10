Michael Schumacher | la terribile rivelazione del manager sulle sue condizioni

MICK SCHUMACHER CAMPIONE F3/ Il figlio di Michael trionfa ad Hockeneim : 14 anni dopo l'ultimo titolo di Schumi : MICK SCHUMACHER CAMPIONE di F3. Il figlio di Michael può vincere il titolo ad Hockeinheim: attesa per gara 2 alle ore 16:30 di oggi, bastano 25 punti di vantaggio sul rivale(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 19:11:00 GMT)

F3 – Mick Schumacher è campione del mondo : altro che giovane talento - il figlio di Michael è un predestinato! : Mick Schumacher è campione del mondo della Formula 3, il figlio di Michael trionfa nel campionato automobilistico: è un predestinato! Mick Schumacher è campione del mondo di Formula 3. Nonostante ad inizio campionato tutte le premesse facessero pensare il contrario, per un piacevole segno del destino, unito all’indiscutibile talento di Mick, il figlio di Michael è riuscito a conquistare il titolo iridato. Chissà se il famoso papà del ...

Mick Schumacher come Michael : si laurea campione a 19 anni : Il talento del papà. Mick Schumacher è il nuovo campione europeo di Formula 3, il figlio di Michael è arrivato secondo in gara-2 allungando ulteriormente su Dani Ticktum, conquistato matematicamente il titolo. A 19 anni Mick si è dunque guadagnato la super licenza Fia, adesso previsto il passaggio GP3 o Formula 2, poi previsto il grande salto in Formula 1 con il sogno di guidare una Ferrari per provare a ripetere le imprese di Michael. In ...

Mick Schumacher campione di F3?/ Il figlio di Michael può vincere il titolo ad Hockeinheim : attesa per gara 2 : Mick Schumacher campione di F3. Il figlio di Michael può vincere il titolo ad Hockeinheim: attesa per gara 2 alle ore 16:30 di oggi, bastano 25 punti di vantaggio sul rivale(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 14:34:00 GMT)

Michael Schumacher e la decisione definitiva del figlio : 'Ormai - è solo questione di tempo...' : FUNWEEK.IT - A quasi 5 anni dall'incidente di Michael Schumacher, i fan del pilota continuano ad aspettare che arrivino presto buone notizie sulle sue condizioni di salute. Nell'attesa e...

Michael Schumacher - il figlio Mick Schumacher domina in F1 : come esulta sul podio - colpo al cuore Ferrari : Un colpo al cuore per tutti i tifosi di Michael Schumacher e della Ferrari . Il figlio del campione tedesco, il 19enne Mick Schumacher , domenica è balzato in testa alla classifica del Mondiale di ...

F1 - Sebastian Vettel : “Credo nel Mondiale - posso farcela! Vorrei Michael Schumacher per chiedergli consigli…” : Sebastian Vettel non si arrende nonostante la situazione di classifica sia davvero molto critica: il pilota della Ferrari è attardato di 40 punti da Lewis Hamilton e la corsa verso il Mondiale F1 è tutta in salita quando mancano sei gare al termine della stagione ma il tedesco continua a credere in una clamorosa rimonta e lancia già il grido di battaglia in vista dei prossimi appuntamenti. Dopo due Gran Premi molto difficili tra Monza e ...

Sebastian Vettel - le parole che spaventano la Ferrari : 'Se ci fosse ancora Michael Schumacher...' : Posso ancora diventare campione del mondo e continuerò a lottare'. Anche correndo qualche rischio, come già capitato in questa stagione: 'Il mio stile di guida mi ha già dato quattro titoli mondiali ...

Mick Schumacher firma con Ferrari o Red Bull?/ Ultime notizie F1 - il sogno è il figlio di Michael a Maranello : Mick Schumacher fa gola a Ferrari e Red Bull. Ultime notizie F1, il figlio di Michael a Maranello: potrebbe essere inserito nei programmi junior delle due scuderie(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 11:54:00 GMT)

“Tutto finito”. Michael Schumacher - la decisione che lascia increduli : Cinque anni da Meribel. Cinque anni da quel giorno di dicembre che ha strozzato il respiro in gola a milioni di fan e portato via per sempre Michael Schumacher. Sì perché c’è qualcosa peggiore della morte ed è il limbo in cui il campione tedesco, sette volte campione del mondo in Formula 1, è precipitato. Voci, parole, indiscrezioni e tante, troppo chiacchiere. Forse è per questo che una delle persone storicamente più vicine a Michael ha deciso ...

Michael Schumacher - colpo al cuore. La voce in Formula 1 : 'Solo questione di tempo...' : 'Per Schumacher è solo questione di tempo'. Nel paddock di Singapore gira voce che dopo Charles Leclerc neo-pilota della Ferrari , la Formula 1 sia pronta ad assistere alla nascita di un nuovo talento,...

F1 - Schumacher e quella commovente rivelazione di un parente : “Michael piange quando…” : Secondo quanto avrebbe riferito un parente di Schumacher rimasto anonimo, il Kaiser pare che pianga quando viene messo davanti alla bellezza del lago su cui si affaccia la sua villa Continuano ad essere pochissime le notizie relative alla salute di Michael Schumacher, costretto a lottare tra la vita e la morte dopo l’incidente avvenuto il 29 dicembre 2013 sulle nevi di Meribel. Photo4 La famiglia del Kaiser ha deciso di alzare un ...

Formula 1 : il sogno di Mick - figlio di Michael Schumacher : ' Il ruolo di Michael Schumacher è tutt'ora enorme per il nostro sport. Lui è e sarà sempre un'icona. Per i giovani piloti dovrebbe essere più facile raggiungere la F1, e sarebbe speciale se Mick ...

Mick Schumacher - il figlio di Michael è abbastanza veloce per la Formula 1? : Buon sangue non mente: Mick Schumacher, figlio del grande Michael (sette volte campione del mondo di Formula 1), cresce bene e corre sempre più veloce. Nell’ultimo weekend, a Misano Adriatico, ha collezionato una vittoria, un terzo e un quinto posto nelle tre gare del campionato europeo di Formula 3. Superato il “praticantato” della scorsa stagione (un podio a Monza il suo miglior risultato) il 19enne pilota tedesco si è sbloccato con l’arrivo ...