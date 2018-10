Michael Bublè si ritira dalla musica/ Video - saluta il pubblico con LOVE - nuovo album di inediti : Michael Bublé si ritira dalla musica: “Quando hanno diagnosticato il cancro a mio figlio volevo solo morire”. L'artista canadese ha annunciato l'addio in un'intervista commovente(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 20:45:00 GMT)

Michael Bublè lascia la musica : dopo l’album “perfetto” si ritira : Michael Bublè lascia la musica e lo annuncia al Daily Mail's Weekend. Ha realizzato la sua ultima intervista della carriera. "Noah è guarito ma non ce la faccio più", ha dichiarato l'artista spiegando di non riuscire a proseguire il suo percorso nel mondo della musica. Il 16 novembre verrà rilasciato l'album Love, probabilmente l'ultimo progetto discografico della sua carriera. Bublè si ritira dalle scene e ad annunciarlo al suo pubblico è ...

Michael Bublè dice addio alla musica : "Il cancro di mio figlio ha cambiato la mia vita. Non ho la forza di andare avanti" : Michael Bublé si prepara a lasciare la musica: il crooner canadese ha rilasciato la sua "ultima intervista" al magazine Daily Mail's Weekend, rivelando che ha intenzione di ritirarsi dallo showbiz. Già due anni fa aveva annunciato l'addio all'attività pubblica, dopo che al figlio Noah, di soli tre anni, era stato diagnosticato un tumore al fegato.Ora il bambino è guarito, ma l'esperienza, rivela Bublé, "mi ha ...

Love You Anymore è il nuovo singolo di Michael Bublé scritto da Charlie Puth - anticipa il nuovo album : Si intitola Love You Anymore il nuovo singolo di Michael Bublé. La canzone anticipa l'uscita del nuovo album di inediti dal titolo ❤ (Love) che sarà disponibile in tutto il mondo dal prossimo 16 novembre. Love You Anymore è un brano scritto da Charlie Puth e sarà disponibile in radio e in digital download da venerdì 12 ottobre, primo estratto dall'album in uscita il prossimo mese. Love è stato prodotto da David Foster, da uno dei ...

Love è il nuovo album di Michael Bublé in uscita a novembre : tracklist e video When I Fall In Love : Il nuovo album di Michael Bublé si intitola ❤ (da pronunciare Love) e sarà disponibile dal 16 novembre. Il nuovo progetto discografico arriva a 2 anni di distanza dal precedente e dopo il periodo di pausa che l'artista ha preso per essere al fianco della sua famiglia in un momento particolarmente difficile. “Non mi aspettavo di tornare a cantare e mi andava bene così", ha dichiarato Michael Bublé, mentre spiegava la sua visione del ...

