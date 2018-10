Michael Bublè annuncia il ritiro | ' Non sentirete più parlare di me'

Michael Bublé si ritira dalla musica/ “Quando hanno diagnosticato il cancro a mio figlio volevo solo morire” : Michael Bublé si ritira dalla musica: “Quando hanno diagnosticato il cancro a mio figlio volevo solo morire”. L'artista canadese ha annunciato l'addio in un'intervista commovente(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 16:29:00 GMT)

Love You Anymore è il nuovo singolo di Michael Bublé scritto da Charlie Puth - anticipa il nuovo album : Si intitola Love You Anymore il nuovo singolo di Michael Bublé. La canzone anticipa l'uscita del nuovo album di inediti dal titolo ❤ (Love) che sarà disponibile in tutto il mondo dal prossimo 16 novembre. Love You Anymore è un brano scritto da Charlie Puth e sarà disponibile in radio e in digital download da venerdì 12 ottobre, primo estratto dall'album in uscita il prossimo mese. Love è stato prodotto da David Foster, da uno dei ...

Love è il nuovo album di Michael Bublé in uscita a novembre : tracklist e video When I Fall In Love : Il nuovo album di Michael Bublé si intitola ❤ (da pronunciare Love) e sarà disponibile dal 16 novembre. Il nuovo progetto discografico arriva a 2 anni di distanza dal precedente e dopo il periodo di pausa che l'artista ha preso per essere al fianco della sua famiglia in un momento particolarmente difficile. “Non mi aspettavo di tornare a cantare e mi andava bene così", ha dichiarato Michael Bublé, mentre spiegava la sua visione del ...

Michael Bublé torna con l'album Love : ROMA, 28 SET - A distanza di due anni dall'ultimo lavoro, e dopo un periodo lontano dalle scene per stare vicino alla famiglia e al figlio malato, Michael Bublé torna con un nuovo album: il 16 ...

Michael Bublé ha annunciato l’uscita del nuovo album “Love” : ecco la tracklist : In arrivo a novembre The post Michael Bublé ha annunciato l’uscita del nuovo album “Love”: ecco la tracklist appeared first on News Mtv Italia.

Tale e Quale Show 2018 : Raimondo Todaro imita Michael Bublé VIDEO : Raimondo Todaro ha imitato Michael Bublé nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 21 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018: Raimondo Todaro imita Michael Bublé Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti ...

Raimondo Todaro è Michael Bublè/ Video - il ballerino nei panni del cantante canadese (Tale e quale show 2018) : Raimondo Todaro è Michael Bublè, Tale e quale show: il ballerino di punta di Ballando con le stelle ha fatto il grande salto di qualità ed è riuscito a conquistare già tutto il pubblico.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:49:00 GMT)

