' Mia figlia | miracolata da Paolo VI'

Pamela Petrarolo - ex di Non è la Rai : ‘Mia figlia nata con una malformazione congenita’ : Negli anni ’90 ha spopolato grazie al programma cult Non è la Rai, oggi è una mamma e cantante in procinto di lanciare un nuovo disco a oltre 20 anni dall’ultimo, eppure c’è un aspetto di Pamela Petrarolo che era rimasto fino a oggi sconosciuto e che riguarda la figlia Angelica. Ne parla la diretta interessata in un’intervista a Spy nel numero in edicola: Angelica, che ha 2 anni, è nata con una malformazione congenita ...

Carlotta Mantovan ecco come ho spiegato a Mia figlia l’assenza del papà : Carlotta Mantovan in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” racconta: «Non è una fase serena, mi lascio un po’ trasportare dagli eventi. La mia forza è nostra figlia Stella». Carlotta Mantovan rompe un lungo silenzio iniziato con la tragica scomparsa del marito Fabrizio Frizzi. A darle forza la figlia Stella e l’affetto delle persone: “Lei è tutta la mia vita. Ma è anche l’amore della gente per Fabrizio che mi aiuta ogni giorno”. E’ ...

Mattino Cinque - la mamma di Giulia Salemi : «Mia figlia essendo persiana non la dà via subito». E paragona il salotto della Panicucci a quello della D’Urso : Mattino Cinque, Fariba Mohammad Tehrani Paese che vai, usanza che trovi? Così sembra pensarla Fariba Mohammad Therani, la madre di Giulia Salemi. Intervenuta in difesa della figlia nella puntata odierna di Mattino Cinque, la concorrente della quarta edizione di Pechino Express si è lasciata andare ad alcuni commenti “curiosi” sulle gesta amorose della sua Giulia. Oltre a sostenere che la Salemi non inizierebbe mai una liaison con ...

L'ex ministro Girolamo Sirchia : "Mia figlia fuma - contro il mio volere. Ma si sa - i padri contano poco" : Girolamo Sirchia, medico, ex ministro della Sanità e padre dell'omonima legge approvata nel 2003 che proibì di fumare nei luoghi pubblici, rimane ancora fermamente convinto delle sue posizioni. Intervistato da Il Giornale, Sirchia parla di quanto sia stato difficile far approvare quella legge e di quanti abbiano tentato di ostacolarla.Siamo stati i pionieri perché fino a quel momento in Europa solo la Norvegia aveva una ...

La moglie e la figlia muoiono in un incidente e lui pubblica una loro foto nella bara : “La Mia famiglia è devastata” : La moglie incinta muore in un incidente stradale per colpa di un'auto guidata da un ubriaco e lui pubblica una loro foto nella bara. Eccole parole di Zach Kincaid: "Questa è la devastazione che ha lasciato nella mia famiglia. Immaginate se fosse successo a voi. Non è per caso il momento di far cambiare la legge? Nessuno può girarsi dall'altra parte e fare finta di niente"Continua a leggere

Fariba Tehrani - madre di Giulia Salemi/ "Mia figlia e Francesco Monte? Assetati di affetto" (Domenica Live) : Fariba Tehrani ospite a Domenica Live: la madre di Giulia Salemi ripercorre le tappe della sua vita di moglie e mamma in un Paese straniero. Infine il giudizio sulla figlia 23enne.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 15:12:00 GMT)

“Via dal posto fisso con l’arrivo della Mia prima figlia. Meglio un papà felice che frustrato” : Il valore del presente e delle piccole cose, lo sguardo originario sul mondo senza sovrastrutture e la meraviglia assoluta di condividerlo, le domande e le risposte che creano un continuo confronto e una riflessione sulla vita. Tutto questo Matteo Bussola lo ha imparato facendo il padre, perché “non è vero che sono i genitori che educano i figli, ma è un rapporto reciproco: grazie alle mie figlie anche io ogni giorno imparo cose su ...

"Ecco che cosa la mensa scolastica fa mangiare a Mia figlia". Lo sdegno di una madre fa il giro del web : Due salsicce dal colore non proprio invitante (peraltro, pure cotte non così bene...), una patata e mezzo e una strana poltiglia pe per dessert. Ah, anche un bicchiere di latte. Ma questo è il pezzo forte. È il pranzo della mensa somministrato a una bambina, che ha fatto letteralmente infuriare una madre, che ha fotografato il cibo e scritto su Facebook:"Neanche ai miei cani darei da mangiare uno schifo simile". Poi, ha aggiunto: "Non è uno ...

Lite all'esterno di una scuola del Napoletano. La mamma di una ragazzina : 'Mia figlia aggredita e derisa' : Lite all'esterno di una scuola di Mugnano, mamma denuncia aggressione ai danni della figlia. La ragazzina frequenta la scuola Filippo Illuminato e sarebbe stata picchiata, derisa e insultata da una ...