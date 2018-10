Messico | 20 donne uccise e fatte a pezzi | i killer | ' Fieri | nessun pentimento'

Blastingnews

(Di sabato 13 ottobre 2018) Ad Ecatepec, nel, la popolazione è sotto choc per una serie di delitti rivendicati poi dagli stessi autori degli omicidi. Nel dettaglio, una coppia di coniugi ha confessato di aver ucciso e fatto aventi. La confessione è arrivata in to all'accusa da parte delle forze dell'ordine che imputavano loro la morte di almeno dieci. Coppia fa aventie congela i resti I protagonisti della vicenda sono Juan Carlos N. e sua moglie Patricia, gia' catturati la settimana passata. I due erano stati sorpresi dalle forze dell'ordine mentre trasportavano idi una donna VIDEO, probabilmente per seppellirla poi da qualche parte nella loro citta'. In to al fermo, la polizia ha indagato su alcuni casi discomparse, ritrovando nell'abitazione dei due diversi secchi e buste di plastica contenenti i resti di altre. Tutti i...