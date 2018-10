Mercati sotto scacco del DEF

FINANZA & Mercati/ Speculazione - l'affare dell'anno sotto il cielo a 5 Stelle : Wall Street va meglio delle altre borse mondiali e gli Usa sfidano ancor di più la Cina. In questo quadro sui Btp la Speculazione farà l'affare dell'anno, dice UGO BERTONE(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 06:03:00 GMT)CAOS DEF/ Gli errori rimasti intatti dopo la retromarcia sul deficit, int. a M. FortisI NUMERI DEL DEF/ Un pasticcio che fa perdere voti a Lega e M5s, int. a F. Forte

Mercati sotto stress - lo spread sale a 302 punti : tasso ai massimi dal 2014 : 'Le parole e le minacce di Juncker e di altri burocrati europei continuano a far salire lo spread, con l'obiettivo di attaccare il governo e l'economia italiane? Siamo pronti a chiedere i danni a ...

Il primo giorno di Draghi "dimezzato" - con Tria all'Eurogruppo. Mercati sotto osservazione : C'è un motivo in più per tenere sotto la lente i Mercati finanziari nel primo giorno di ottobre. Cambia proprio da oggi la strategia della Bce, che dimezzerà gli acquisti di titoli di Stato dell'area euro. Si tratta del primo rallentamento del Quantitative easing in vista dello stop di fine anno.Per il Def è anche il giorno del primo test europeo. Dopo la "notte del 2,4%", le voci di dimissioni e il richiamo alla ...

Esultano Di Maio e Salvini. Ora il def sotto esame dei Mercati e Bruxelles. Un piano di investimenti da 15 miliardi : 'E' una manovra meditata, ragionevole e coraggiosa' ha scritto il premier Conte. Esultano i Cinquestelle che scendono in piazza con il vicepremier Di Maio . PerSsalvini e' 'la rivoluzione del ...

Un rischio sottovalutato dai Mercati : ... l'analista ricorda anche che la seconda metà degli anni pre-elettorali comportava maggiori probabilità di recessioni più profonde, probabilità che aumentano se si guarda alla politica di aumento dei ...

Un rischio sottovalutato dai Mercati : Lo ricorda anche Bob Doll chief equity strategist presso Nuveen Asset Management che non esita a dichiarare "L'economia sta andando molto bene, e sono preoccupato che potremmo arrivare al punto in ...

Mercati europei prudenti. BCE sotto la lente : Proseguono dimesse le principali borse europee con gli operatori che restano concentrati sulle tensioni commerciali tra USA e Cina . Debole è anche Piazza Affari, ieri effervescente con le banche , ...

Conti - il governo tranquillizza i Mercati Spread in calo - tassi sotto il 3% - La Borsa Toni più bassi e Salvini si affida a Bagnai : Da Conte ai vicepremier parole rasserenanti con la Ue. Più deficit (fino oltre il 2%) per sostenere la manovra

Trump : Se fossi sottoposto ad impeachment i Mercati crollerebbero : Teleborsa, - "Se fossi sottoposto ad impeachment, penso che i mercati crollerebbero. Penso che tutti diventerebbero più poveri". A parlare il presidente USA Donald Trump in un'intervista a Fox and ...

Donald Trump : "I Mercati crollano se io sottoposto a impeachment" : Dopo la condanna di Menafort e la confessione di Cohen, Donald Trump non sta passando delle serena giornate.Ma nonostante questo, il presidente americano è convinto, anzi convintissimo di una posizione: "Se venissi posto sotto impeachment, penso che i mercati crollerebbero. Ritengo che tutti sarebbero molto poveri". Intervistato da Fox and Friends, Trump commenta il periodo che sta affrontando dopo i dazi all'Europa, le critiche per la ...