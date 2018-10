Melania - inaccettabile separare i bambini : In una intervista a tutto campo su Abc, la first lady americana Melania Trump ha detto di essere stata 'presa alla sprovvista' dalla politica della...

Usa - così la legge “inaccettabile” per Trump ha dato la cittadinanza americana ai genitori di Melania : In America i genitori di Melania Trump ottengono la cittadinanza grazie a una legge sull’immigrazione criticata dal presidente, che l’aveva definita “inaccettabile“. Intanto un giudice di Washington blocca il rimpatrio di una donna salvadoregna che aveva chiesto asilo politico negli Stati Uniti per sé e per la propria figlia di pochi mesi e minaccia di perseguire il procuratore generale degli Stati Uniti per oltraggio ...