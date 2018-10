Meglio pagare l' infrazione Ue che perdere 4 punti di Pil Gli euroscettici

huffingtonpost

(Di sabato 13 ottobre 2018) Avanti così, quale che sia l'opposizione che porrà l'Europa. Alberto Bagnai e Claudio Borghi non ha dubbi. Il primo sottolinea che il deficit posto al 2,4% per il 2019 è "un atto di disobbedienza" rispetto a regole ottuse e non c'è alcuna ragione per cambiare la manovra. Se Bruxelles deciderà per la procedura di, si pagherà la sanzione, ma la direzione non cambierà. Il secondo avverte la Troika: "Ci vogliono in ginocchio, ma resteremo in piedi". I capofila dell'smo nella maggioranza, i leghisti oggi alla presidenza della Commissione Finanze del Senato e alla Bilancio della Camera, parlano a Firenze nel corso di un'iniziativa della Lega e spiega perché la via del Governo è quella giusta."Sesarà, sarà, e se le regole continueranno a essere quelle pagheremo la multa: ...