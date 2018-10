Maurizio Battista ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2018 Video | uscito

Maurizio Battista - GF Vip : l’attore lascia la Casa - motivo e video : Maurizio Battista, GF Vip: l’attore ha ufficialmente lasciato la Casa, il motivo e il video dell’addio tra gli applausi degli altri concorrenti Maurizio Battista non è più un concorrente del Grande Fratello Vip 3: l’ufficialità è arrivata nelle scorse ore. “Purtroppo per motivi personali, io vado via. Grazie a tutti”, esordisce l’attore nel salutare gli altri […] L'articolo Maurizio Battista, GF Vip: ...

Grande Fratello Vip 3 : Maurizio Battista abbandona il gioco | VIDEO : Maurizio Battista abbandona il Grande Fratello Vip 3. Questa mattina il comico romano ha deciso di lasciare il gioco. Dopo un lungo colloquio in confessionale, Maurizio è uscito con il comunicato e l’ha letto ai ragazzi: “Per motivi personali ho deciso di abbandonare il gioco”. Il comico ha salutato tutti i compagni d’avventura in lacrime e ha varcato per l’ultima volta la porta rossa del reality show. Grande ...

Grande Fratello Vip 3 - Maurizio Battista ha abbandonato la casa : Un comunicato che non avrei voluto leggere... Purtroppo per motivi personali io vado ioprosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, Maurizio Battista ha abbandonato la casa pubblicato su TVBlog.it 13 ottobre 2018 13:50.

Maurizio Battista fuori dal GF Vip : le lacrime dei concorrenti : Grande Fratello Vip: Maurizio Battista abbandona il gioco Si era già parlato negli scorsi giorni dell’eventuale scelta di Maurizio Battista di voler lasciare il GF Vip, ma il tutto sembrava essere stato accantonato dopo la scorsa diretta di Lunedì con Ilary Blasi. Purtroppo, qualche minuto fa, il comico ha scelto di abbandonare in maniera definitiva il programma di canale 5. Il motivo sarebbe da riscontrare nella pressione di vivere ...

Maurizio Battista preoccupa al GF Vip : lascerà il gioco? : Grande Fratello Vip: Maurizio Battista in crisi Maurizio Battista sembrerebbe essersi spento al Grande Fratello Vip 3. Dopo le prime due settimane di gioco, la nostalgia di casa ha iniziato a farsi sentire per il comico romano che ha meditato di lasciare il reality. L’incontro con la compagna, Alessandra, e le immagini della figlia mostrate lunedì scorso in puntata, avevano dato una nuova carica a Battista che aveva deciso di proseguire ...

Grande Fratello Vip - Valerio Merola contro Maurizio Battista e Enrico Silvestrin : 'una coppia diabolica' : Eliminato al televoto nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Valerio Merola è uscito dalla casa più spiata d'Italia lasciandosi dietro polemici strascichi con due ex coinquilini: Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin.Un rapporto, quello tra i tre, che potrebbe persino approdare in un'aula di tribunale, come confessato dal 'Merolone' al settimanale Spy. prosegui la letturaGrande Fratello Vip, Valerio Merola contro Maurizio ...

GF Vip - colpo di scena : la compagna di Maurizio Battista è incinta? : A lanciare i sospetti sono Walter Nudo e Andrea Mainardi: "Lei si è toccata la pancia quando è arrivata in casa per fargli...

GRANDE FRATELLO VIP 2018 - Nomination / Eliminato Valerio Merola - Maurizio Battista resta nella Casa : GRANDE FRATELLO Vip 2018, l'Eliminato terza puntata è Valerio Merola. In Nomination finiscono Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Grandi emozioni per Francesco Monte(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 08:15:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - diretta terza puntata - Valerio Merola eliminato - Maurizio Battista resta nella casa. Francesco Monte scoppia in ... : di Ida Di Grazia Ci siamo: si parte con la diretta live della terza puntata del Grande Fratello Vip 2018, che stiamo seguendo minuto dopo minuto su Leggo.it . . Valerio Merola è l'eliminato dal ...

Maurizio Battista rimane al Gf Vip dopo la sorpresa della moglie Alessandra : Maurizio Battista non lascia il Grande Fratello Vip 2018? La decisione stasera 8 ottobre Alla fine Maurizio Battista ha deciso di non lasciare il Gf Vip 2018. La scelta del comico sul suo futuro nel reality show è arrivata nella puntata di stasera 8 ottobre. Aveva detto nei giorni scorsi, effettivamente, che avrebbe comunicato stasera […] L'articolo Maurizio Battista rimane al Gf Vip dopo la sorpresa della moglie Alessandra proviene da ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta terza puntata - Valerio Merola eliminato - sorpresa per Maurizio Battista : di Ida Di Grazia Ci siamo: si parte con la diretta live della terza puntata del Grande Fratello Vip 2018, che seguiamo minuto dopo minuto su Leggo.it ; la trasmissione è iniziata e c'è tantissima ...

GF Vip 3 - Maurizio Battista incontra in lacrime la moglie Alessandra (video) : Maurizio Battista, dopo una settimana durissima in cui ha messo in dubbio la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 3, ha ricevuto una sorpresa che potrebbe fargli cambiare idea sul desiderio di abbandonare il gioco.Il comico laziale, dopo aver ascoltato la lettera scritta dalla moglie per convincerlo a farsi forza e di resistere quanto più possibile in gioco, lo ha raggiunto nel salotto della casa di Cinecittà per parlargli faccia ...

Maurizio Battista SI RITIRA?/ Alessandra Moretti non vuole : "Ma dove devi andare?" (Grande Fratello Vip 2018) : MAURIZIO BATTISTA, il comico al momento è il personaggio più discusso all'interno della casa. La lite con Enrico Silvestrin ha complicato la sua avventura. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 22:38:00 GMT)

Alessandra Moretti - lettera in diretta/ La compagna di Maurizio Battista al Grande Fratello Vip 3 : Alessandra Moretti, compagna di Maurizio Battista, entra nella Casa del Grande Fratello Vip dopo il "Ti amo" in diretta per convincere il comico a rimanere(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 22:21:00 GMT)