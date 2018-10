Matteo Salvini sul caso Cucchi | Chi indossa la divisa e sbaglia | paghi anche di

Ala - bomba davanti alla sede della Lega : 'Colpa degli anarchici'. Oggi era atteso Matteo Salvini : Una notte di terrore . La sede della Lega ad Ala , in Trentino, è stata attaccata da una bomba . Proprio lì, Oggi, è atteso il ministro dell'Interno Matteo Salvini , per le tappe del tour elettorale ...

Bomba carta ad Ala. Matteo Salvini : 'Sono stati gli anarchici' - Ugo Rossi : 'Cose da deficienti' : ALA . «Sono cose da deficienti patentati, lo voglio dire proprio così». Questo il commento del governatore del Trentino, Ugo Rossi , all'esplosione che nella notte ha mandato in frantumi alcuni vetri ...

Ilaria Cucchi - Al viminale solo dopo le scuse di Matteo Salvini : Ilaria Cucchi invitata da Salvini al viminale, ma lei prima vuole le sue scuse Ilaria Cucchi “Il giorno in cui il Ministro dell’Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora potrò pensare di andarci, prima di allora non credo proprio”. Così Ilaria Cucchi, intervistata da Rtl 102.5 ha risposto alla domanda se si recherà al viminale all’indomani dell’udienza del processo che vede cinque carabinieri ...

Vittorio Feltri : 'Perché Matteo Salvini è condannato a restare con Luigi Di Maio' : Salvini, che non è un micco, in pochi mesi ha raddoppiato i consensi grazie alla propria politica sulla immigrazione, che trova l'appoggio totale del popolo. Chi interpreta il pensiero e le angosce ...

Matteo Salvini - slovacca stuprata da clandestino nel centro Baobab : 'Pena per femministe e antirazzisti' : Una slovacca di 38 anni ha denunciato di essere stata stuprata da un immigrato tunisino irregolare di 20 anni, nella tendopoli gestita dal centro sociale Baobab dietro la stazione Tiburtina a Roma . ...

Matteo Salvini commenta l'attacco di Cristina Parodi : "Dirò ai miei parlamentari di passarci sopra. Gli elettori giudicheranno" : Non si è fatta attendere la reazione del Ministro dell'Interno Matteo Salvini alle critiche della giornalista Cristina Parodi pronunciate a I Lunatici su Rai RadioDue ("A cosa è dovuta l'ascesa di Matteo Salvini? All'arrabbiatura della gente. Al fatto che probabilmente non è stato fatto molto di quello che era stato promesso di fare. È dovuta alla paura e anche all'ignoranza").Ecco cosa ha dichiarato il leader della Lega intervistato oggi ...

Lega - la fronda contro Matteo Salvini : Giorgetti - Brambilla e Garavaglia per la manovra : A Palazzo Chigi si è tenuta una riunione con Matteo Salvini , il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti , il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia e il consigliere del leader ...

Matteo Salvini frena i suoi sul caso Parodi : «Passiamoci sopra - siano gli altri a fare polemiche» : Matteo Salvini Matteo Salvini stempera i toni e chiede ai suoi di evitare inutili polemiche. Intervenendo sulle critiche politiche espresse da Cristina Parodi nei suoi confronti, il vicepremier ha assicurato che chiederà ai colleghi della Lega di soprassedere. Questi ultimi, infatti, avevano replicato alla conduttrice in modo polemico chiedendone addirittura le dimissioni dal servizio pubblico. “Leggevo che alcuni parlamentari della Lega ...

"Con Federica Angeli contro i clan". Matteo Salvini all'Huffpost : "Spero di incontrarla presto" : Il Governo è in campo "contro i clan" e "spero di incontrare presto" Federica Angeli. Matteo Salvini risponde all'appello pubblicato su Huffpost da Stefano Esposito, ex parlamentare Pd, il quale chiede per la giornalista di Repubblica e la sua famiglia una maggiore protezione in un momento in cui il clan Spada è in difficoltà per gli interventi dello Stato."Il Governo vuole stroncare i criminali e difendere i cittadini ...

Matteo Salvini - calcio nel mirino : 'I club paghino l'ordine pubblico negli stadi' : I club del massimo campionato non la prenderanno bene, anche perché non è una proposta nuova e nel recente passato è stata bocciata a larga maggioranza dai vertici del calcio italiano. Nel corso di una diretta su Facebook, nell'ambito delle 'voci' che intende inserire nel decreto sicurezza [VIDEO], Matteo Salvini passa all'assalto frontale dei club, chiedendo a gran voce di contribuire alle spese legate all'ordine pubblico ed alla sicurezza ...

La Prova del Cuoco un flop? Elisa Isoardi su Instagram si consola con Matteo Salvini : La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi fatica a decollare. Per fortuna c’è l’amore di Matteo Salvini che pare sia il misterioso mittente degli enormi mazzi di rose che la presentatrice pubblica sul suo profilo Instagram. A dir la verità lei non fa cenno al vice premier, ma la dolcezza con cui guarda quei fiori fanno pensare che siano proprio omaggi del fidanzato per darle sostegno e affetto. Infatti, per Elisa non è facile il confronto ...

Cristina Parodi su Matteo Salvini : “ascesa dovuta alla paura e all’ignoranza” : Cristina Parodi commenta l’ascesa di Matteo Salvini. La replica della Lega è pesantissima: “Lasci la Rai e scenda in politica” Cristina Parodi e Matteo Salvini. Ospite de “I lunatici” su Radio 2, la giornalista e conduttrice Rai dice la sua sull’ascesa di Salvini alla guida del Governo. Parole che hanno poco dopo spinto la Lega a rispondere con alcune esternazioni davvero dure. Ecco cosa è successo. Cristina ...

Manovra - sì al Senato senza Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti : un messaggio della Lega? : La Lega è davvero convinta della Manovra? Forse no. Il sospetto viene osservando il via libera al Senato e Camera alla risoluzione della maggioranza alla Nota di aggiornamento al Def . A Palazzo ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio : i sondaggi - le piazze e golpe finanziario. Il governo può cadere davvero : C'è un elemento di preoccupazione in più, per il governo, in questi giorni di caos-manovra in attesa dei giudizi che arriveranno dalla Commissione europea prima e dalle agenzie di rating poi. Riguarda ...