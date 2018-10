Martina da Zingaretti | il nostro avversario è la destra

Pd - Martina : “Da Zingaretti per chiedere unità e apertura. Battaglia dura contro la destra” : “Sono qui per ascoltare, penso che sia fondamentale, sono occasioni utili e io sono qui per chiedere unita’ e apertura”. Lo dice il segretario del Pd, Maurizio Martina, arrivando alla Ex Dogana dove si sono appena aperti i lavori di Piazza Grande, la convention organizzata da Nicola Zingaretti. “Dobbiamo ricordarci che il nostro avversario e’ la destra, abbiamo in questo Paese da condurre una Battaglia dura, ...

Zingaretti apre Piazza Grande : "Sarà un lungo cammino - per salvare l'Italia". Martina c'è - valuta se candidarsi : È il giorno di Piazza Grande, la due giorni organizzata da Nicola Zingaretti per lanciare la sua candidatura al Congresso del Pd. "Credo che noi dobbiamo ridare all'Italia una nuova speranza. Chi ha vinto le elezioni il 4 marzo ha iniziato a tradire la fiducia ricevuta, ed è giusto ammetterlo" afferma il governatore del Lazio, "volevano un Paese con meno povertà e più giustizia e in pochi giorni stanno distruggendo le ...

Pd - Zingaretti il favorito ma Martina a un passo : Nicola Zingaretti è sempre il favorito per la segreteria del Partito Democratico ma il reggente Maurizio Martina miete consensi ed è ormai vicino al sorpasso. E' questo, secondo un sondaggio di GPF, ...

Pd - voto della capogruppo a Verona sull aborto - Martina 'Un grave errore'. Zingaretti 'No a colpi di mano contro 194' : Cronaca Verona, in consiglio comunale sì a una mozione contro l'aborto, anche dalla capogruppo del Pd