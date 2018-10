Mario Draghi non drammatizza Fiducioso in un compromesso sulla manovra

huffingtonpost

(Di sabato 13 ottobre 2018) Ieri parole di critica, oggi di distensione.parla da Bali, dove il Fmi riunisce economisti, ministri e governatori delle banche centrali, molti dei quali in questi giorni si interrogano su cosa sta accadendo in Italia e come potrà evolvere la situazione. C'è chi professa ottimismo, come gli Usa, chi prepara la battaglia negoziale, come Pierre Moscovici, chi parla di effetto contagio, come Jyrki Katainen.chiede calma. "Sonoche tutte le parti trovino un" ha affermato il presidente della Bce parlando dellaitaliana. "Sappiamo che ci sono procedure stabilite e accettate da tutti, ci sono state deviazioni: non è la prima volta e non sarà l'ultima" dice invitando poi a nonre per queste deviazioni. "Come ho detto, bisogna abbassare i toni e sono piuttosto ottimista che sarà trovato un ...