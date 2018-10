Marino | ' Di Maria all' Inter il prossimo anno' RUMORS

Blastingnews

(Di sabato 13 ottobre 2018) La sosta di ottobre permette alle varie squadre di tirare le somme su questa prima parte della stagione e analizzare quali sono ancora le carenze da correggere nelle prossime sessioni di Calciomercato. Tra questi club c'è l', vicina ad una svolta a livello societario con Suning che è pronto ad acquistare le quote di Thohir, nominando Steven Zhang, figlio del patron del colosso di Nanchino, Jindong Zhang, come nuovo presidente. La società nerazzurra, però, sta studiando anche come muoversi al meglio per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, anche in prospettiva della prossima stagione, e un nome che è tornato ad essere accostato ai meneghini è quello del fuoriclasse argentino del Paris Saint Germain, Angel Di. L'indiscrezione arriva dal noto dirigente Pierpaolo. Di, un vecchio tormentone di calciomercato La prossima estate sarà ...