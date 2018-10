Maradona punzecchia Messi | “Non è un leader | dobbiamo togliergli pressione”

calcioweb.eu

(Di sabato 13 ottobre 2018) Quando può, Diego Armandonon risparmia stoccate all’erede prediletto: Lionel. Qualche settimana fa aveva criticato la decisione della Nazionale argentina di non assegnare la maglia numero dieci –si è preso una pausa dall’Albiceleste -. Intervenuto alla trasmissione di Fox “L’ultima parola”, stavoltaha criticato la presunta mancanza diship della Pulce: “Per me è difficile parlarne, ma è inutile ritenereun uomo che va 20 volte in bagno prima prima di una partita.quando gioca nel Barcellona, ma è uno normale quando gioca con l’Argentina.smettere tutti di idolatrarlo“. L’ex Pibe de Oro ha affermato che se fosse il ct argentino non convocherebbe il fuoriclasse del Barcellona: “Se dovessi essere di nuovo allenatore in Argentina non chiamerei, anche se mai ...