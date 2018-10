Maradona | nuovo attacco a Messi | Uno che va in bagno 20 volte

Maradona scatenato - vittoria e nuovo show in Messico : E’ iniziata alla grande la nuova esperienza da allenatore per Diego Armando Maradona, il suo Dorados di Sinaloa ha battuto per 4-1 in casa i Tapachula conquistando così la prima vittoria, risultato che aumenta la consapevolezza per il futuro. Decisivo con una tripletta l’attaccante Vinicio Angulo. show di Maradona durante tutto il match, l’ex Pibe de Oro ha incitato i suoi fino all’ultimo minuto ed esultato in modo ...

Maradona ricomincia dal Messico : è il nuovo allenatore del Dorados : L'ex stella argentina Diego Armando Maradona è stato nominato allenatore del Dorados de Sinaloa, club messicano di seconda divisione, come confermato dal club in una nota. «Benvenuto...

Maradona nuovo dt club messicano Dorados : ANSA, - ROMA, 7 SET - Diego Armando Maradona torna in panchina e lo fa assumendo la guida del messicani del Dorados. "Voglio confermare il mio viaggio, oggi, in Messico, per assumere la direzione ...

Maradona nuovo allenatore della squadra messicana Dorados : Ha anche attirato i titoli dei giornali con le sue buffonate alla Coppa del Mondo di quest'anno in Russia, facendo gesti offensivi ai tifosi sudcoreani durante la partita contro l'Argentina e fumando ...

Maradona torna in panchina : sarà il nuovo allenatore dei Dorados : Diego Armando Maradona non smette mai di far parlare di sé. Stavolta fortunatamente la notizia riguarda l’ambito calcistico. Troppo spesso il nome di Maradona è stato associato a fatti che con il gioco del calcio non avevano niente a che vedere. La passione calcistica più importante per l’ex ‘pibe de oro’, una volta smesso con il calcio giocato, è stata quella di allenare. A dire il vero i risultati non sono stati mai ...

Dorados - è ufficiale : Maradona è il nuovo allenatore : Diego Armando Maradona ai tempi dell'Al-Wasl. AFP Dopo la possibilità che arrivasse in veste di Direttore Tecnico dei Dorados, alla fine Diego Armando Maradona arriva a prendersi direttamente la ...