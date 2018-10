Maradona | ' Messi? Va venti volte in bagno prima di una partita | non può essere un leader'

Maradona - ennesima bordata a Leo Messi : 'va venti volte in bagno prima di una partita - non è un leader' : L'ex Pibe de Oro non ha lesinato una pesantissima frecciata a Messi, non ritenendolo un leader per la Nazionale argentina Diego Armando Maradona non è certamente il tipo che le manda a dire, nemmeno ...

Maradona - ennesima bordata a Leo Messi : “va venti volte in bagno prima di una partita - non è un leader” : L’ex Pibe de Oro non ha lesinato una pesantissima frecciata a Messi, non ritenendolo un leader per la Nazionale argentina Diego Armando Maradona non è certamente il tipo che le manda a dire, nemmeno quando si tratta di parlare di Leo Messi. L’ex Pibe de Oro non ha lesinato una frecciata al numero dieci del Barcellona, accusandolo di non vestire i panni del leader quando indossa la maglia dell’Argentina. AFP PHOTO / ...

Argentina - Maradona punge Messi : “Lascia la Nazionale - ascolta il mio consiglio” : Dopo il flop Mondiale che ha deluso milioni di tifosi argentini sparsi in tutto il mondo, per la Nazionale Albiceleste è ora tempo di ripartire. Diego Armando Maradona, campione del Mondo con l’Argentina, ha voluto dare un consiglio a Leo Messi attaccato dopo l’eliminazione della Seleccion. “La Nazionale non mi fa più emozionare, abbiamo perso […] L'articolo Argentina, Maradona punge Messi: “Lascia la Nazionale, ...

Maradona a Messi : “Gli consiglio di lasciare la Nazionale” : Diego Maradona, allenatore dei Messicani del Dorados, è tornato a parlare del tema calcistico del momento in Argentina: la Nazionale. Al Clarin ha confessato di essere in totale disaccordo sulla scelta di non assegnare – per il momento – la sua dieci a nessuno. E consiglia Leo Messi: “La scelta di Scaloni di non dare la 10 a nessuno? Senza senso. Messi dovrebbe darla a chi gioca da 10. Il silenzio della Pulce dopo il ...

Maradona ed il consiglio shock a Messi : “deve lasciare la Nazionale!” : Diego Armando Maradona ha parlato del futuro in Nazionale di Leo Messi, un futuro sempre più incerto dopo Russia 2018 L’ex stella del calcio argentino Diego Armando Maradona ha consigliato al suo connazionale Lionel Messi di non tornare nella nazionale argentina dopo l’eliminazione subita nel Mondiale di Russia 2018. “Cosa diresti a Messi?”, chiede un giornalista del quotidiano “Clarín” in ...

Maradona scatenato - vittoria e nuovo show in Messico : E’ iniziata alla grande la nuova esperienza da allenatore per Diego Armando Maradona, il suo Dorados di Sinaloa ha battuto per 4-1 in casa i Tapachula conquistando così la prima vittoria, risultato che aumenta la consapevolezza per il futuro. Decisivo con una tripletta l’attaccante Vinicio Angulo. show di Maradona durante tutto il match, l’ex Pibe de Oro ha incitato i suoi fino all’ultimo minuto ed esultato in modo ...

Maradona - subito show in Messico : l’allenamento è incredibile [VIDEO] : Inizia un nuova avventura in panchina per Diego Armando Maradona, allenatore del Dorados di Sinaloa, club della serie B messicana. L’argentino scatenato in allenamento, l’ex Pibe de Oro ha cercato di caricare i tifosi di casa cantando e battendo le mani. “Voglio dare a questa squadra quello che ho perso quando ero malato – le sue parole davanti a circa 200 giornalisti -. Sono stato malato per 14 anni, ora voglio ...

Messico - Maradona allena squadra serie B : ANSA, - CITTA' DEL Messico, 11 SET - Nuova avventura professionale per Diego Maradona che ieri è stato presentato ufficialmente a Culiacán, in Messico, come tecnico di un club di serie B: Dorados di ...