Maradona | ennesima bordata a Leo Messi | “va venti volte in bagno prima di una partita

sportfair

(Di sabato 13 ottobre 2018) L’ex Pibe de Oro non ha lesinato una pesantissima frecciata a, non ritenendolo un leader per la Nazionale argentina Diego Armandonon è certamente il tipo che le manda a dire, nemmeno quando si tratta di parlare di Leo. L’ex Pibe de Oro non ha lesinato una frecciata al numero dieci del Barcellona, accusandolo di non vestire i panni del leader quando indossa la maglia dell’Argentina. AFP PHOTO / Johannes EISELE Una situazione che pesa e non poco alla ‘Pulce’, alquanto infastidito quando viene tirata fuori questa storia, ormai diventata un must allaprestazione sottotono con l’Albiceleste. L’ultima stilettata è arrivata proprio da, intervenuto sulla questionedell’amichevole dei suoi Dorados sul campo del Tijuana: “per me è difficile parlarne, ma è inutile ritenere leader un uomo che va ...