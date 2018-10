Mara Venier demolisce in diretta tv Barbara d’Urso | come la umilia Parole pesantissime

Mara Venier e la Domenica In 'col cuore' : "Non è che può dirlo solo la d'Urso - sennò è l'asilo Mariuccia.." : La Domenica In di Mara Venier è al centro della sezione 'intrattenimento' della prima puntata di Tv Talk 2018-19 e la protagonista non si ritrae di fronte a commenti e domande. Tema caldo la 'rivalità' tra Mara e la competitor diretta, rivalità che ha propaggini - dal mio punto di vista anche piuttosto spiacevoli - sui social con l'immancabile commento sui dati di ascolto.prosegui la letturaMara Venier e la Domenica In 'col cuore': "Non è ...

Domenica In contro Domenica Live - Selvaggia Lucarelli : 'Tra Mara Venier e Barbara D'Urso ne resterà solo una' : 'Una delle faide più feroci e devastanti degli ultimi anni'. Mara Venier contro Barbara D'Urso , la sfida delle regine della Domenica in tv vista da Selvaggia Lucarelli . Chi vincerà tra Domenica In o ...

Mara Venier sbotta : “Barbara d’Urso ha i dati veri? I miei sono taroccati?” : Tv Talk, Mara Venier risponde alle frecciatine di Barbara d’Urso Oggi Mara Venier è stata ospite a Tv Talk e ha parlato abbondantemente della presunta rivalità con Barbara d’Urso. Presunta perché, a detta della padrona di casa di Domenica In, non c’è nessuna sfida personale: “Io sono una persona educata e ringrazio il competitor. Se lei […] L'articolo Mara Venier sbotta: “Barbara d’Urso ha i dati veri? I ...

Mara Venier e la Domenica In 'col cuore' : "Non è che può dirlo solo la d'Urso" : La Domenica In di Mara Venier è al centro della sezione 'intrattenimento' della prima puntata di Tv Talk 2018-19 e la protagonista non si ritrae di fronte a commenti e domande. Tema caldo la 'rivalità' tra Mara e la competitor diretta, rivalità che ha propaggini - dal mio punto di vista anche piuttosto spiacevoli - sui social con l'immancabile commento sui dati di ascolto.prosegui la letturaMara Venier e la Domenica In 'col cuore': "Non ...

Mara Venier faccia a faccia con Ilaria Cucchi a Domenica In : Domani a Domenica In nella consueta intervista di Mara Venier "Da donna a donna" in studio ci sarà Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, per parlare degli sviluppi della vicenda dopo la confessione da ...

Tv Talk : Mara Venier sbotta contro la d’Urso e la frase ‘col cuore’ : Mara Venier ospite a Tv Talk fa una rivelazione su Barbara d’Urso Nella prima puntata di Tv Talk della stagione Tv, ci sono stati degli ospiti davvero d’eccezioni. E tra loro chi ovviamente ha fatto maggiormente discutere è stata senza ombra di dubbio la popolare conduttrice di Domenica In Mara Venier. Quest’ultima, in questa occasione, per chiarire una volta per tutte la famosa frase ‘col cuore’ pronunciata la ...

Mara Venier : "Claudia Mori mi ha proposto di girare una fiction" (Video) : Da signora della domenica a signora dei bouquet, il passo potrebbe essere breve, per Mara Venier. Se al momento la conduttrice è alle prese con il ritorno a Domenica In (che le sta dando molto da fare anche nell'insolita querelle su chi stia dominando la sfida degli ascolti), presto potrebbe ritrovarsi davanti alla macchina da presa per una fiction.La rivelazione è stata fatta nella puntata di oggi, 13 ottobre 2018, di Tv Talk, che ha pubblicato ...

Mara Venier - colpaccio a Domenica In : Ilaria Cucchi ospite : Ilaria Cucchi ospite di Mara Venier a Domenica In La scorsa settimana Mara Venier si era lasciata andare ad un sfogo liberatorio a Domenica In, ammettendo di essere felice di essere tornata a condurre lo storico contenitore del dì festivo del primo canale della Tv di Stato perchè “è una bella trasmissione fatta col cuore e coi sentimenti quelli veri”. In queste settimane Domenica In e Mara Venier hanno raccolto grande fiducia e ...

Tale e Quale Show 2018 / Anticipazioni - Mara Venier giudice speciale : Roberta Bonanno si racconta in un video : Tale e Quale Show 2018, lo spettacolo in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai a partire dalle ore 21,25 con Carlo Conti. Mara Venier giudice speciale e non solo!(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 17:52:00 GMT)

TALE E QUALE SHOW 2018 / Anticipazioni - Mara Venier giudice speciale : Mezzancella svela "C'è chi fa strategie" : TALE e QUALE SHOW 2018, lo spettacolo in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai a partire dalle ore 21,25 con Carlo Conti. Mara Venier giudice speciale e non solo!(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 16:00:00 GMT)

Domenica In - mitragliata di Mara Venier a Barbara D'Urso : tre colpi per vincere un duello brutale : Mara Venier si prepara per una nuova puntata di Domenica In . Secondo le anticipazioni di TvBlog , la conduttrice riporta in scena un caro amico, Nino Frassica , che abbiamo già visto alla prima ...

Domenica Live - Lorenzo Crespi demolisce la D'Urso : 'Schifezza - istigazione al suicidio'. Poi a Mara Venier... : Fine dei giochi. Lorenzo Crespi , dopo la pubblicazione dei presunti sms degli autori di Domenica Live , annuncia di aver chiuso definitivamente i rapporti con il programma e Barbara D'Urso . 'Con ...

Mara Venier ecco il super attico nel centro di Roma : Mara Venier è tornata alla guida di “Domenica In” con grandi risultati di ascolto e così Mara Venier sembra aver deciso di regalarsi un bell’attico nel centro di Roma. Mara Venier è infatti tornata alla conduzione del contenitore domenicale di casa Rai dopo un’assenza di quattro anni dalle reti della Rai. Su RaiUno il risultato per lei è innegabile e probabilmente Mara ha deciso di farsi un bel regalo. La conduttrice infatti è stata sorpresa da ...

Domenica In - Mara Venier trionfa e si fa un 'regalino'. Pizzicata dal paparazzo - l'impensabile colpo di testa : La sua Domenica In sta andando a gonfie vele e Mara Venier si sarebbe già fatta un 'regalino': un bell'attico in centro a Roma. Diva e donna ha pizzicato la conduttrice insieme al marito Nicola ...