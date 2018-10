Manovra | si punta a varo lunedì | manca accordo su pace fiscale

Manovra - il governo punta su privatizzazioni e rincari delle concessioni per incassare 10 miliardi : Per abbattere il debito monstre dell'Italia il governo punta - a giudicare dal testo della Nota di Aggiornamento al Def - sulle privatizzazioni e anche sulla riforma delle concessioni. ...

Manovra - oggi Vertice di Governo : si punta al deficit in calo dal 2020 : Come si prevedeva, sono giorni di forte instabilità sui mercati dopo l’approvazione della Manovra con un deficit al 2,4% da parte del Governo Lega-M5S. Ieri l’attacco di Salvini a Juncker: ‘Parlo solo con persone sobrie’. Nelle ultime ore invece il Governo sembra disponibile ad introdurre alcune correzioni, per placare gli animi europei aprire un tavolo di discussione in merito alla Manovra: resta il totem del 2,4% ma si ...

Manovra - Salvini risponde Mattarella : "Stia tranquillo - si punta su crescita" : "Stia tranquillo il Presidente, dopo anni di manovre economiche imposte dall’Europa che hanno fatto esplodere il debito pubblico (giunto ai suoi massimi storici) finalmente si cambia rotta e si scommette sul futuro e sulla crescita. Prima gli Italiani, dalle parole ai fatti!”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, commentando le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha ammonito ...

Manovra del Popolo - con deficit 2 - 4% governo sfida Ue. Moscovici la vede male mentre Borghi punta su BTP e gela Draghi : Niente da fare, alla fine hanno vinto le colombe: precisamente, contro il rigore del falco del ministro dell'economia Giovanni Tria, hanno avuto la meglio, dopo 12 ore circa di trattative, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Niente deficit-Pil "ben al di sotto del 2%", come aveva ordinato qualche ...

Manovra : Lega-M5S puntano a 2 - 4-2 - 5% - Tria non partecipa a vertice : Roma, 27 set., askanews, - Clima ancora teso all'interno dell'esecutivo sul nodo deficit. Lega e M5S non mollano e continuano a puntare a una soglia del 2,4-2,5%. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, contrariamente a quanto fatto trapelare inizialmente, non avrebbe partecipato alla riunione politica del pomeriggio alla quale hanno preso parte soltanto il premier, Giuseppe &...

Manovra - Deficit/Pil a 2 - 4% : M5S e Lega verso intesa. Spunta tesoretto da 1 - 5 mld per truffati da banche : Domani a Palazzo Chigi si terrà nel pomeriggio un vertice economico che si preannuncia durissimo: da un lato la parte politica, decisa a portare a casa i principali punti del contratto di governo '...

Manovra - spunta tesoretto da 1 - 5 miliardi per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche : Un 'tesoretto' da circa 1,5 miliardi di euro da utilizzare in larga parte per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche. È il nuovo punto che il M5s ha inserito nella trattativa per la Manovra e ...

Manovra - deficit verso l'1 - 9% ma Lega e M5S puntano a farlo salire ancora : Governo e maggioranza sempre alle prese con la Manovra. A due giorni dalla scadenza ufficiale per la presentazione della Nota di aggiornamento al Def, che delinea i confini contabili della legge di ...

Vertice su Manovra. Lega e M5s puntano a oltre il 2% : si apre trattativa sul deficit : ... il ministro per gli affari con il parlamento Riccardo Fraccaro, il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi, la sottosegretaria pentastellata all'economia Laura Castelli e il sottosegretario all'...

Manovra - è scontro sul condono : spunta il taglio ai ticket sanitari : Il dossier è stato messo nelle mani del presidente del Consiglio Giuseppe Conte proprio nel giorno del super vertice sui conti convocato ieri a Palazzo Chigi con il ministro dell'Economia, Giuseppe Tria, i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi di Maio, e il ministro delle Politiche comunitarie Paolo Savona. Sul tavolo della Manovra, in attesa di trovare una quadra su tutti ...

