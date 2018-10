Manovra | l' Italia vuole tagliare il contributo all' Onu

Manovra - i controllori dei conti contro l'Italia : 'Tutta sbagliato - c'è il rischio contagio' : Deficit, pil, titoli di stato, debito, spread. Le rassicurazioni del ministro Giovanni Tria non tranquillizzano gli analisti stranieri. Il Financial Times definisce ' catastrofica ' la spirale che si ...

Manovra - l’ex Bankitalia Fazio al fianco di Savona : “Problema non è 2 - 4% ma la Ue dove non c’è vera politica economica” : È un “errore logico” pensare che con un deficit italiano ridotto all’1,6% si possa abbassare il debito pubblico. A sostegno delle scelte governative è arrivato niente meno che, Antonio Fazio, il discusso ex governatore della Banca d’Italia della stessa generazione del ministro Paolo Savona. Per Fazio, intervenuto sul quotidiano della Cei, Avvenire, il problema non è tanto il 2,4%, quanto che nella Ue “non c’è una ...

Manovra - Draghi : tutti abbassino i toni non solo l'Italia : Roma, 13 ott., askanews, - Sulla Manovra dell'Italia 'è giunto il momento di abbassare i toni', ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, rivolgendo il suo richiamo 'a tutte le parti, non ...

Manovra - Draghi : “Fiducia in un’intesa ma serve abbassare i toni - non solo l’Italia. Deviazioni? Non è la prima volta” : Una Manovra in deficit per un Paese con un debito alto è più complicata “se la gente comincia a mettere in dubbio l’euro“. Ma l’invito del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ad “abbassare i toni è a tutte le parti, non solo l’Italia, parlando più in generale”. Draghi in ogni caso è “fiducioso che tutte le parti trovino un compromesso” anche perché è vero che ci sono state ...

Manovra economica - l'Italia nel mirino di BCE - UE ed FMI : l'Italia resta nel mirino delle maggiori istituzioni internazionali. Nel giro di poche ore sono giunti moniti più o meno pesanti da FMI, BCE e UE, più o meno nelle stesse ore in cui il premier Conte escludeva modifiche significative alla Manovra economica.Le critiche alla Manovra economicaIl primo affondo alla Manovra economica arriva dal summit del Fondo Monetario di Bali. Il capo Dipartimento europeo Poul Thomsen invita l'Italia a non ...

La Manovra economica sta cambiando o no l'opinione degli italiani sul Governo? : Il 52% degli italiani esprime, nel complesso, una valutazione positiva sulla manovra economica annunciata dal Governo in occasione della presentazione del Def; un giudizio di segno opposto giunge invece dal 38% dei cittadini: è il dato che emerge da un’indagine condotta dall’Istituto Demopolis. L’opinione pubblica si divide maggiormente sulla scelta di alzare il deficit al 2,4%: il 48% ritiene la ...

Manovra - allarme di Bce e Fmi sui conti. Juncker : «Italia non rispetta la parola data» : Fondo monetario, Bce, Unione europea. Le istituzioni internazionali lanciano un nuovo allarme sulla politica economica del governo italiano, in quello che, a pochi giorni dal varo della Manovra 2019,...

Juncker : sulla Manovra l'Italia non ha rispettato la parola data : l'Italia ha goduto di un ampio margine di flessibilità promettendo di ridurre il suo deficit, ma non ha rispettato la parola data. Jean-Claude Juncker torna sulla manovra italiana a pochi giorni del ...

INFLUENZA: OGNI ANNO COSTA QUANTO UNA Manovra. Ultime notizie: spendiamo in media 10 miliardi tra Stato e cittadini. E dire che con i vaccini potremmo risparmiare in economia e stare meglio...

Tria contro Di Maio : faida di governo sulla Manovra Alitalia : ... intervistato sull'argomento, ha risposto in maniera piccata: 'Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro dell'Economia. Io non ne ho parlato'. Ciò nonostante pare che il ...

Manovra - il monito di Draghi Juncker : 'Italia non rispetta la parola data' : Per Draghi, 'nell'Eurozona, al fine di trarre tutti i benefici delle misure di politica monetaria della Bce, le politiche di altri settori devono contribuire in modo più decisivo all'innalzamento del ...