Manovra | l’ex Bankitalia Fazio al fianco di Savona | “Problema non è 2 | 4% ma la Ue dove

(Di sabato 13 ottobre 2018) È un “errore logico” pensare che con un deficit italiano ridotto all’1,6% si possa abbassare il debito pubblico. A sostegno delle scelte governative è arrivato niente meno che, Antonio, il discusso ex governatore della Banca d’Italia della stessa generazione del ministro Paolo. Per, intervenuto sul quotidiano della Cei, Avvenire, il problema non è tanto il 2,4%, quanto che nella Ue “non c’è una vera politica economica“. Quel che necessita, invece, è “una forte iniziativa pubblica” per gli investimenti e, al riguardo,numero uno di Via Nazionale travolto dalla calda estate delle scalate bancarie 2005, afferma che “la strategia vincente deve essere quella delineata dal professor”, il ministro degli Affari europei, appunto. “È bene ricordare che negli ultimi 10-15 anni – è l’analisi ...