Manovra | i controllori dei conti contro l' Italia | ' Tutta sbagliato | c' è il rischio

Spaccature e malumori - controllori e controllati. Parte la fase 2 della Manovra : La creazione in vitro del cigno nero, avviata con la decisione di collocare il deficit al 2,4% per tre anni, non conosce pause. Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a lanciare messaggi con sfumature diverse, ma accomunati dalla considerazione che la forzatura contenuta nella Nota di aggiornamento al Def era necessaria, doverosa. Naturale. Dietro questo tentativo di normalizzazione si cela, però, un'eredità pesante con cui il ...