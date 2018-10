MANOVRA I conti sui posti di lavoro creati dalle mosse del Governo

MANOVRA - allarme di Bce e Fmi sui conti. Juncker : «Italia non rispetta la parola data» : Fondo monetario, Bce, Unione europea. Le istituzioni internazionali lanciano un nuovo allarme sulla politica economica del governo italiano, in quello che, a pochi giorni dal varo della Manovra 2019,...

Salvini assicura : “no patrimoniali né prelievi forzosi da conti correnti”/ Caos MANOVRA e ‘richieste’ Governo : Salvini assicura contro le speculazioni: "no patrimoniali nè prelievi forzosi da conti correnti degli italiani". Il Caos della Manovra, le "richieste" del Governo e lo spettro del 1992(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:30:00 GMT)

MANOVRA - tensione sui conti. Ipotesi rinvio sulle pensioni : Il nodo da sciogliere resta sempre lo stesso: il superamento della Fornero. Il Def si è arenato su questo punto e i costi della riforma pensionistica potrebbero portare anche ad uno slittamento dell'entrata in vigore di quota 100. E così al Tesoro si pensa già ad una contromossa: ritardare di qualche mese l'inserimento del nuovo sistema previdenziale. Su questo fornte, secondo quanto riporta Repubblica, ci sarebbero le pressioni del Colle che ...

Rating - Fitch boccia la MANOVRA e minaccia : 'A rischio i conti dell'Italia' : Non solo Moody's. Ora anche Fitch boccia la manovra e minaccia esplicitamente di abbassare il Rating dei titoli di Stato Italiani. L'agenzia lo fa in una durissima nota, in cui spiega come 'i nuovi ...

MANOVRA - Fitch : deficit/PIL al 2 - 4% è un rischio per i conti pubblici : La fissazione del rapporto deficit/PIL al 2,4% decisa dal Governo per la prossima Manovra rappresenta un rischio per i conti pubblici dell'Italia . E' quanto scrive Fitch premettendo che l'...

Conti - Bagnai : può esserci il declassamentoMANOVRA da 36 mld | Di Maio-Salvini : avanti : Dopo la bocciatura da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di Bankitalia, la pressione sullo spread non si arresta. ll presidente leghista della commissione Finanze del Senato, Alberto Bagnai, lancia l'allarme declassamento.

FI : MANOVRA mette a repentaglio conti : 14.12 Dopo un'ora di colloquio tra il premier Conte e i capigruppo di FI alle Camere, arriva la bocciatura di Gelmini e Bernini. "Abbiamo detto a Conte che questa Manovra mette a repentaglio i conti pubblici e i risparmi degli italiani", dice Gelmini. Gli fa eco la presidente dei senatori di FI, Bernini: "In questa Manovra non c'è la flat tax, siamo molto preoccupati per quello che sta succedendo sui mercati. Ci confronteremo con la Lega e ...

L’Ufficio parlamentare di bilancio dice che i conti della MANOVRA non stanno in piedi : L'organo indipendente che vigila sui conti pubblici dice che le previsioni di crescita del governo sono troppo ottimistiche The post L’Ufficio parlamentare di bilancio dice che i conti della manovra non stanno in piedi appeared first on Il Post.