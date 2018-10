Manovra | Draghi | Ottimista su soluzione di compromesso

Manovra : Draghi 'non drammatizzare - sono fiducioso in un accordo' : Per il presidente della Bce, Mario Draghi, 'non bisogna drammatizzare' il dibattito sulla Manovra italiana. 'sono ottimista su un accordo, bisogna stare tranquilli e abbassare i toni e avere fiducia ...

Draghi : "su Manovra non drammatizzare" : 8.46 Per il presidente della Bce,Draghi,"non bisogna drammatizzare" il dibattito sulla manovra italiana. "Sono ottimista su un accordo, bisogna stare tranquilli e abbassare i toni e avere fiducia in un compromesso", ha detto Draghi in una conferenza stampa a Bali rispondendo a una domanda sulla manovra italiana che violerebbe le regole Ue. "Le parole sono cambiate tante volte", ha osservato il numero uno della Bce, "aspettiamo i fatti e quello ...

Il governo in Manovra va a sbattere su Draghi e Fmi : Milano. Continua il pressing nei confronti dell'Italia da parte delle massime autorità economiche mondiali sulla manovra economica e fiscale che il governo Lega-5Stelle si appresta ad approvare (il consiglio dei ministri si riunirà lunedì 15 ottobre) e a trasmettere alla Commissione europea in un cl

Manovra - FMI : "VA IN DIREZIONE OPPOSTA A NOSTRI SUGGERIMENTI"/ Draghi : "Rispettare Patto di stabilità" : MANOVRA, Fmi boccia misure governo M5s-Lega: "Va in DIREZIONE OPPOSTA a NOSTRI suggerimenti". Anche Mario Draghi lancia un messaggio all'Italia (senza citarla): "Rispettare Patto stabilità".(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 14:22:00 GMT)

Draghi : ‘Per Paesi ad alto debito fondamentale seguire patto di Stabilità’. Fmi : ‘Manovra va contro i nostri consigli’ : Il presidente della Bce Mario Draghi, intervenendo a Bali durante i meeting annuali di Fondo monetario internazionale e Banca mondiale, ha avvertito che “nei Paesi in cui il debito pubblico è elevato la piena adesione al patto di stabilità e crescita è fondamentale per salvaguardare sane posizioni di bilancio”. Poul Thomsen, a capo del Dipartimento europeo del Fmi, ha poi chiamato in causa esplicitamente l’Italia che la ...

