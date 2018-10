Manovra | Draghi ottimista su compromesso

Mario Draghi non drammatizza. "Fiducioso in un compromesso" sulla Manovra : Ieri parole di critica, oggi di distensione. Mario Draghi parla da Bali, dove il Fmi riunisce economisti, ministri e governatori delle banche centrali, molti dei quali in questi giorni si interrogano su cosa sta accadendo in Italia e come potrà evolvere la situazione. C'è chi professa ottimismo, come gli Usa, chi prepara la battaglia negoziale, come Pierre Moscovici, chi parla di effetto contagio, come Jyrki Katainen.Mario Draghi ...

Draghi : "su Manovra non drammatizzare" : 8.46 Per il presidente della Bce,Draghi,"non bisogna drammatizzare" il dibattito sulla manovra italiana. "Sono ottimista su un accordo, bisogna stare tranquilli e abbassare i toni e avere fiducia in un compromesso", ha detto Draghi in una conferenza stampa a Bali rispondendo a una domanda sulla manovra italiana che violerebbe le regole Ue. "Le parole sono cambiate tante volte", ha osservato il numero uno della Bce, "aspettiamo i fatti e quello ...

Il governo in Manovra va a sbattere su Draghi e Fmi : Milano. Continua il pressing nei confronti dell'Italia da parte delle massime autorità economiche mondiali sulla manovra economica e fiscale che il governo Lega-5Stelle si appresta ad approvare (il consiglio dei ministri si riunirà lunedì 15 ottobre) e a trasmettere alla Commissione europea in un cl

Juncker : Italia non rispetta la parola data Manovra - le critiche di Draghi e dell’Fmi : Le critiche del capo dipartimento del Fondo monetario internazionale. Il presidente della Bce, Mario Draghi, aggiunge: «Paesi indebitati seguano Patto stabilità». E arriva il nuovo attacco dal presidente della Commissione Ue, il lussemburghese Juncker

Manovra - FMI : "VA IN DIREZIONE OPPOSTA A NOSTRI SUGGERIMENTI"/ Draghi : "Rispettare Patto di stabilità" : MANOVRA, Fmi boccia misure governo M5s-Lega: "Va in DIREZIONE OPPOSTA a NOSTRI suggerimenti". Anche Mario Draghi lancia un messaggio all'Italia (senza citarla): "Rispettare Patto stabilità".(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 14:22:00 GMT)

Draghi : ‘Per Paesi ad alto debito fondamentale seguire patto di Stabilità’. Fmi : ‘Manovra va contro i nostri consigli’ : Il presidente della Bce Mario Draghi, intervenendo a Bali durante i meeting annuali di Fondo monetario internazionale e Banca mondiale, ha avvertito che “nei Paesi in cui il debito pubblico è elevato la piena adesione al patto di stabilità e crescita è fondamentale per salvaguardare sane posizioni di bilancio”. Poul Thomsen, a capo del Dipartimento europeo del Fmi, ha poi chiamato in causa esplicitamente l’Italia che la ...

Manovra - Fmi : «Va in direzione opposta a nostri suggerimenti». Draghi : «Rispettare patto di stabilità» : La Manovra dell'Italia sta andando in direzione opposta rispetto a quanto suggerito dal Fondo Monetario Internazionale. L'ennesimo monito al Governo arriva dal Capo del dipartimento europeo...