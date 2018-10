Manovra | Conte | governo si riunirà prima del Cdm di lunedì

Manovra - Conte : fiducioso - ma lasciateci confrontare con Ue : Bologna, 13 ott., askanews, - 'Sono fiducioso' su un possibile accordo sulla Manovra economica che il governo si appresta a presentare. Ma 'dobbiamo ancora confrontarci con i nostri interlocutori ...

Manovra - Conte : fiducioso - ma lasciateci confrontare con Ue : Bologna, 13 ott., askanews, - "Sono fiducioso" su un possibile accordo sulla Manovra economica che il governo si appresta a presentare. Ma "dobbiamo ancora confrontarci con i nostri interlocutori ...

Conte rientra dall'Africa e blinda la Manovra in Parlamento : Addis Abeba, 12 ott., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha lasciato l'Africa, dopo la visita di due giorni in Etiopia ed Eritrea, per far ritorno a Roma, dove lo attende il ...

Manovra 2019 - Conte : "Escludo modifiche". Fmi : l'Italia rispetti le regole : Tria al segretario del Tesoro Usa: "Determinati a ridurre il rapporto debito/Pil". Ma il Fondo moneterio internazionale avverte: "Non è il momento di rilassarsi sulle politiche fiscali"

Conte : 'Escludo modifiche significative alla Manovra' : Il premier, in Etiopia, apre solo a 'interventi limitati', spiegando che è già stata 'elaborata, mediata e studiata'. E su Alitalia: 'Sinergia con Fs, allo studio Newco' - "Non ci saranno modifiche ...

Def - via libera di Camera e Senato. Conte : “escludo modifiche significative alla Manovra” : Camera e Senato danno il via libero alla nota di aggiornamento al Def che autorizza il governo allo scostamento del deficit programmato. E A poche ore dal semaforo verde del Parlamento, il Premier Conte afferma che non ci saranno modifiche sostanziali a quello che è l’attuale schema della Legge di bilancio 2019: “ “La manovra è stata elaborata, meditata e studiata“, nel percorso in Parlamento “potremmo valutare ...

Manovra : Di Maio - Conte la spiegherà in Ue - Italia Paese forte e sono fiducioso : ... questo non lo dico solo io o il M5S ma la Jp Morgan in un'intervista al Sole24 ore dove viene sottolineato come le misure messe in campo dal governo possano essere da stimolo per l'economia. E sarà ...

Conte in Africa cerca sponda su migranti - ma priorità è Manovra : Addis Abeba, 11 ott., askanews, - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato oggi in Etiopia per sostenere il processo di pace con l'Eritrea e per cercare una sponda nell'Unione Africana ...

Manovra : Conte - Parlamento si è espresso : ANSA, - ADDIS ABEBA, 11 OTT - "E' stato approvato, come avevamo previsto, a piena maggioranza il Def prima al Senato, poi alla Camera. Questo significa che il Parlamento italiano si è espresso e ...

Conte : con questa Manovra non saremo fanalino di coda dell'Ue : Roma, 11 ott., askanews, - "Con questa manovra non saremo più fanalino di coda dell'Europa. Il nostro Paese non merita la prospettiva della recessione - a cui sarebbe destinata se lasciassimo le cose ...